Минцифры представило третий пакет мер по борьбе с кибермошенниками

Минцифры России представило третий пакет инициатив, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Предложения опубликованы для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что работа по противодействию интернет-преступникам ведётся непрерывно. Ряд ранее принятых решений, по оценке специалистов ведомства, уже доказал свою эффективность.

«Сейчас для общественного обсуждения размещён третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками», — говорится в сообщении Минцифры.

Согласно новому пакету мер, на портале «Госуслуги» планируется создать единую платформу согласий, где пользователь сможет увидеть данные, которые он ранее давал онлайн и офлайн, и сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы. В рамках ГИС «Антифрод» будет создана база участников мошеннических схем.

Также вводится контроль за распространителями сим-карт: после нововведений их смогут распространять только прямые дилеры, физические лица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов, отдельно запрещается продажа предоплаченных сим-карт, и операторы смогут реализовывать их только с нулевым балансом.

Ранее Владимир Путин подписал второй пакет мер против телефонного и интернет-мошенничества, включающий более 20 норм. Среди ключевых — самозапрет на входящие международные звонки (снять только через МФЦ), разрешение официальных массовых вызовов, лимит в 20 банковских карт на человека и обязанность банков и операторов компенсировать украденные средства, если они не приняли нужных мер защиты.