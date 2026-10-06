Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»

В России намерены усилить защиту учётных записей пользователей портала «Госуслуги» и проработать дополнительные условия для входа и восстановления доступа. Такое поручение Михаил Мишустин дал Минцифры на форуме «Цифровые решения».

Премьер связал необходимость дополнительных мер с развитием искусственного интеллекта. По его словам, злоумышленники всё активнее используют технологии для имитации голоса, внешности и поведения людей.

Мишустин также отметил, что ИИ-агенты уже способны самостоятельно обращаться к сервисам, менять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки. Для противодействия таким угрозам, подчеркнул он, нужны совместные усилия всей отрасли информационной безопасности.

«Министерству цифрового развития, конечно, необходимо усилить и защиту учетных записей портала госуслуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек. Их данные должны надежно храниться. Проработайте дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», — поручил глава правительства.

Мишустин добавил, что независимые специалисты уже привлекаются к поиску уязвимостей в государственных информационных системах. За обнаружение такой бреши на «Госуслугах» вознаграждение может достигать 1 млн рублей, и эту практику премьер предложил расширять.

По словам главы кабмина, за первые восемь месяцев 2026 года количество преступлений в цифровой сфере сократилось почти на треть. Форум «Цифровые решения» проходит в Москве с 6 по 10 октября.

Ранее Михаил Мишустин назвал российские цифровые госуслуги одними из самых развитых в мире. По словам премьер-министра, по части предоставления государственных сервисов в электронном формате Россия находится на самом высоком уровне.