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Опубликовано 6 октября, 16:19

Мишустин: Россия пятый год лидирует по темпам роста электронной торговли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия занимает первое место по темпам роста электронной торговли среди 20 крупнейших рынков мира и удерживает эту позицию уже пятый год подряд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По итогам 2025 года объём онлайн-продаж в стране превысил 13 трлн рублей. Около 70% этой суммы пришлось на цифровые платформы, следует из официального сообщения форума «Цифровые решения».

За год россияне оформили через интернет свыше 8 миллиардов заказов. Мишустин отметил, что цифровые платформы всё активнее используются не только в торговле, но и в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и транспортной отрасли.

«Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает первое место. И удерживает позиции пятый год подряд», — заявил глава правительства.

На форуме премьер также сообщил, что объём реализации российских ИТ-решений только за первое полугодие 2026 года приблизился к трём триллионам рублей.

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Николь Вербер
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