Мишустин: Россия пятый год лидирует по темпам роста электронной торговли

Россия занимает первое место по темпам роста электронной торговли среди 20 крупнейших рынков мира и удерживает эту позицию уже пятый год подряд. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По итогам 2025 года объём онлайн-продаж в стране превысил 13 трлн рублей. Около 70% этой суммы пришлось на цифровые платформы, следует из официального сообщения форума «Цифровые решения».

За год россияне оформили через интернет свыше 8 миллиардов заказов. Мишустин отметил, что цифровые платформы всё активнее используются не только в торговле, но и в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и транспортной отрасли.

«Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает первое место. И удерживает позиции пятый год подряд», — заявил глава правительства.

На форуме премьер также сообщил, что объём реализации российских ИТ-решений только за первое полугодие 2026 года приблизился к трём триллионам рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что после вступления в силу закона о платформенной экономике покупатели получили возможность проверять продавцов на маркетплейсах по ИНН. Информация о продавце должна быть доступна пользователю в карточке товара или магазина, а данные можно сверить с открытыми реестрами ФНС.