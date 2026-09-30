На маркетплейсах с 1 октября введут важное изменение: одной проблемой меньше

С 1 октября в России меняются правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах. Покупатели смогут направлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу, а площадка должна будет технически обеспечить возврат уплаченных денег.

Если речь идёт о товаре ненадлежащего качества, требование о возврате уплаченной суммы по закону должно быть удовлетворено в течение десяти дней со дня его предъявления. Этот срок уже предусмотрен законом «О защите прав потребителей», однако с 1 октября механизм будет прямо распространяться и на покупки через посреднические цифровые платформы.

«Требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причинённых потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования», — говорится в законе.

Оператор маркетплейса при этом должен обеспечить техническую возможность предъявить претензию продавцу прямо через платформу. Если покупка была оплачена через площадку, через неё же должна быть доступна и процедура возврата средств. Новые правила являются частью закона о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября. Он регулирует отношения между маркетплейсами, продавцами, покупателями и другими участниками цифровой торговли.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как с 1 октября изменятся возвраты, скидки и комиссии на маркетплейсах. В частности, площадки должны будут обеспечить возможность подавать претензии по недостаткам товаров непосредственно через сервис, а продавцы — рассматривать такие требования в установленные законом сроки.