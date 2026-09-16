Возвраты, скидки и комиссии: С 1 октября маркетплейсы переходят на новые правила работы

С 1 октября 2026 года маркетплейсы должны будут обеспечить покупателям возможность направлять продавцам претензии по поводу недостатков товаров, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, изменения также затронут проверку документов на продукцию, участие продавцов в скидках и рассмотрение споров с площадками.

Если покупку оплачивали через маркетплейс, он обязан обеспечить возможность вернуть деньги через платформу. Если доставкой занималась сама площадка, ей предстоит организовать и передачу товара обратно продавцу. Обращения по поводу недостатков работ или услуг тоже можно будет направить через сервис. Рассматривать требование и возвращать стоимость при наличии законных оснований должен продавец или исполнитель, маркетплейс отвечает за организацию процедуры.

До оформления заказа покупатели смогут изучить проверенные сведения о документах на продукцию. Для товаров с обязательной сертификацией, декларированием или государственной регистрацией площадки сверят данные с госреестрами. В карточках появятся соответствующие сведения, включая информацию об изготовителе и ссылки на реестровые записи.

Такая проверка поможет обнаруживать недостоверные карточки, однако не заменит исследование качества каждого экземпляра и не исключит все подделки, подчеркнул парламентарий. На проверку карточек, размещённых до 1 октября, маркетплейсам отведут следующие 180 дней.

Продавцы смогут отказаться от скидок за свой счёт без снижения рейтинга, потери доступа к личному кабинету и других предусмотренных законом неблагоприятных мер именно за такой отказ. О повышении комиссии или снижении вознаграждения владельца ПВЗ должна предупредить минимум за 45 дней. Это даст предпринимателю время пересчитать расходы.

Для обжалования определённых действий платформы предусмотрена электронная процедура. Ответ на жалобу должен поступить не позднее 15 дней. Если её признают обоснованной, оспоренную меру отменят в течение 48 часов после решения, заключил собеседник RG.ru.

Напомним, новый закон о платформенной экономике обяжет площадки проверять продавцов через государственные реестры. Также маркетплейсы должны будут контролировать наличие документов о соответствии продукции техническим регламентам ЕАЭС и обязательной маркировки.