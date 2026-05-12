12 мая, 19:35

Путин обратил внимание на проблему скидок на маркетплейсах за счёт продавца

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заинтересовался проблемой скидок на маркетплейсах, которые предоставляются за счёт продавца. Об этом глава государства спросил министра экономического развития Максима Решетникова.

«Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счёт продавца, да?» — уточнил российский лидер.

По словам Решетникова, президент попал в самую болезненную точку. Платформы уже сами поняли: ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже давая скидку за свой счёт, неправильно. И бизнес с этим согласен.

Решетников заявил о способности России сохранить место в топ-4 экономик мира

Ранее Владимир Путин отметил положительные тенденции в макроэкономике страны, указав на инфляцию 5,6% в годовом выражении и признаки улучшения темпов экономического роста. При этом он подчеркнул, что в первом квартале показатель был ещё отрицательным. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил оценку президента.

Виталий Приходько
