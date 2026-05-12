Путин обратил внимание на проблему скидок на маркетплейсах за счёт продавца

Президент России Владимир Путин заинтересовался проблемой скидок на маркетплейсах, которые предоставляются за счёт продавца. Об этом глава государства спросил министра экономического развития Максима Решетникова.

«Это касается и права продавца отказаться от практики предоставления скидок на товары за счёт продавца, да?» — уточнил российский лидер.

По словам Решетникова, президент попал в самую болезненную точку. Платформы уже сами поняли: ломать маркетинговые стратегии малого бизнеса, даже давая скидку за свой счёт, неправильно. И бизнес с этим согласен.

Ранее Владимир Путин отметил положительные тенденции в макроэкономике страны, указав на инфляцию 5,6% в годовом выражении и признаки улучшения темпов экономического роста. При этом он подчеркнул, что в первом квартале показатель был ещё отрицательным. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил оценку президента.