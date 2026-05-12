Решетников заявил о способности России сохранить место в топ-4 экономик мира
Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель
Россия является четвёртой экономикой мира по паритету покупательной способности. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам главы Минэкономразвития, страна рассчитывает сохранить эту позицию в ближайшее время.
«По размеру экономики мы четвертая экономика в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать», — сказал Решетников.
Напомним, что Путин провёл встречу с главой Минэкономразвития Решетниковым. В частности, речь шла о макроэкономических показателях последних лет.
