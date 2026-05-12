Решетников: Экономика России прибавила 10% реального роста за три года

Российская экономика за последние три года выросла на 10% в реальном исчислении. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул высокую динамику развития, отметив, что по показателю паритета покупательной способности (ППС) Российская Федерация занимает четвёртое место в мире. По его словам, данная позиция будет сохранена в обозримом будущем.

Вечером 12 мая Путин провёл рабочую встречу в Кремле. С докладом у главы государства выступил Максим Решетников. Глава Минэкономразвития представил президенту подробный отчёт о состоянии экономики страны. В частности, речь шла о макроэкономических показателях последних лет.