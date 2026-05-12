МЭР повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год с 4% до 5,2%

Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз инфляции в России на 2026 год, увеличив его до 5,2% с прежних 4%. Эта информация содержится в сценарных условиях развития экономики на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте ведомства.

Документ уже одобрен правительством и будет учтен в работе федеральных и региональных органов власти. Представитель министерства уточнил, что прогноз на конец 2026 года (5,2% в годовом исчислении) предполагает дальнейшее постепенное замедление инфляционных процессов. В расчетах учтено запланированное на октябрь повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое, по оценкам Минэкономразвития, приведет к росту совокупных платежей граждан за ЖКУ на 9,9% с 1 октября.

Также Минэкономразвития опубликовало сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, которые были рассмотрены правительством. Согласно этим данным, в 2026 году ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения РФ на 0,8%.