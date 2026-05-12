12 мая, 14:47

МЭР спрогнозировало рост реальных располагаемых доходов россиян на 0,8%

Минэкономразвития опубликовало сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, которые были рассмотрены правительством. Согласно этим данным, в 2026 году ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения РФ на 0,8%.

Прогноз также предсказывает увеличение реальной заработной платы на 2,2% в 2026 году, с последующим ростом до 2,5% в 2027 году, 2,8% в 2028 году и 3% в 2029 году. Что касается реальных располагаемых денежных доходов, то в текущем году прогнозируется их увеличение на 0,8%, а в 2027, 2028 и 2029 годах — на 2,1%, 2,4% и 2,7% соответственно.

В России выросли зарплаты учителей — опубликован рейтинг регионов с самыми высокими доходами
Ранее Life.ru сообщал, что в шести отраслях зарплаты россиян превысили 1 млн рублей. Лидером по этому показателю стал Крым, где специализированные дизайнеры зарабатывали в среднем по 1,4 миллиона рублей.

Наталья Демьянова
