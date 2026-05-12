Новак: Рост ВВП России достигнет 2,4% к 2029 году

Обложка © Life.ru

Вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» рассказал, как правительство видит рост российской экономики до 2029 года. По его словам, в 2026 году ВВП вырастет на 0,4%.

«Мы ожидаем, что в 2026 году удастся сохранить положительную динамику ВВП +0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году», — сообщил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство ведёт системную работу, чтобы вернуть экономику на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов. Для этого необходимы снижение барьеров для бизнеса, подготовка кадров и технологическое обновление.

Реальные денежные доходы населения России за последние три года выросли на 26,1%. Нынешние темпы стали максимальными за последние два десятилетия. Вице-премьер отметил, что рост обеспечили сразу несколько источников дохода, включая зарплаты, социальные выплаты и доходы от предпринимательства.

Виталий Приходько
