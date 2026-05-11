Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ фразой «куда ей деваться»

Российская экономика продолжит расти, а все ключевые параметры по итогам периода окажутся в пределах плановых значений. Об этом в разговоре с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ. Видео © Telegram / Юнашев Live

По словам министра, хотя текущие темпы прироста уступают желаемым, показатели всё равно будут в рамках плана.

«Куда ей деваться. Не так растёт, как хотелось бы, но вырастет, всё в плановых значениях», — сказал он, продемонстрировав сдержанный, но уверенный оптимизм.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российский бюджет должен иметь запас прочности минимум на три года на случай падения цен на нефть. По его словам, возможный выход ОАЭ из ОПЕК и последующий рост добычи могут обрушить рынок, хотя текущая ситуация зависит и от событий вокруг Ормузского пролива.