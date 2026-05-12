Новак: За три года реальные денежные доходы россиян выросли на 26,1%

Реальные денежные доходы населения России за последние три года выросли на 26,1%. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, нынешние темпы стали максимальными за последние два десятилетия. Вице-премьер отметил, что рост обеспечили сразу несколько источников дохода, включая зарплаты, социальные выплаты и доходы от предпринимательства.

«За последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26,1%. Рост шёл за счёт всех компонент — оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет», — сообщил Новак.

Он также подчеркнул, что российская экономика продолжает расти даже в условиях санкционного давления. По словам вице-премьера, устойчивость сохраняется благодаря внутреннему спросу, увеличению производства и структурным изменениям в экономике.

Новак сравнил текущую ситуацию с периодом 2017–2019 годов и отметил, что сейчас экономика работает в более жёстких внешних условиях. Несмотря на это, власти фиксируют положительную динамику по ключевым показателям.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по темпам роста зарплат. К такому выводу пришли аналитики, которые оценили перспективы роста медианных доходов населения. По расчётам экспертов, именно в ЯНАО зарплата половины работников первой превысит отметку в 200 тысяч рублей в месяц.