До 200 тысяч рукой подать: В каких регионах России зарплаты растут быстрее всего

Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Татарстан станут первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит 200 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики РИА «Новости», оценив динамику доходов по субъектам страны.

Абсолютным лидером назван ЯНАО: при сохранении нынешних темпов роста нужный рубеж там могут пройти уже через пять лет и восемь месяцев. Следом идут Чукотский автономный округ, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — им потребуется не более семи лет. Успех северных регионов эксперты связывают с высокими доходами в добывающих отраслях, Татарстана — с самым быстрым ростом зарплат за последние пять лет.

В среднем по России медианная зарплата в 200 тысяч рублей может стать реальностью чуть более чем через восемь лет. Сейчас, по данным исследования, половина работников получает менее 65,6 тысячи рублей в месяц после вычета НДФЛ.

Хуже всего ситуация складывается в республиках Северного Кавказа. Последнее место заняла Ингушетия — там на достижение планки потребуется около 22 лет. В Чечне этот срок оценили более чем в 19 лет. В числе аутсайдеров также оказались Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Ранее Life.ru рассказывал, что зарплаты начальников в России за 10 лет выросли с 60 до 178 тысяч. Самая высокая планка — у топ-менеджеров высшего звена, чей доход в 2025-м сложился в 281 тысячу рублей.