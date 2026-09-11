Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:16

«Решение остаётся за вами»: Что делать, если охранник требует открыть сумку

Юрист Манько: Покупатель не обязан открывать сумку по просьбе охранника

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Сотрудник частной охраны в магазине не вправе принуждать покупателя открыть сумку. Он может лишь попросить добровольно показать её содержимое, объяснил юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем».

«Частный охранник не является полицейским. Он может вежливо попросить вас показать содержимое сумки, но решение открыть её остаётся только за вами», — рассказал эксперт.

Если охранник настаивает на досмотре, юрист советует напомнить ему о пределах полномочий. При подозрении на кражу сотрудник может вызвать полицию. Разговор и действия охраны Манько рекомендует снимать на видео. Если конфликт обостряется, покупателю следует самостоятельно обратиться в полицию.

После инцидента посетитель также может рассмотреть возможность подачи иска о компенсации морального вреда. При этом частным охранникам не запрещено применять силу при любых обстоятельствах. Действующий закон разрешает это в строго установленных случаях — например, когда допускается применение специальных средств или оружия.

«Мгновенно находят кнопку на кассе»: Как получить товар по акции и не дать себя обмануть
«Мгновенно находят кнопку на кассе»: Как получить товар по акции и не дать себя обмануть

Ранее сообщалось, что начальник охраны фестиваля Solar Systo Togathering с нацистскими татуировками оказался среди задержанных по делу об убийстве 53-летнего участника мероприятия под Петербургом. На 38-летнего Артёма и раньше поступали жалобы из-за предполагаемого насилия и краж.

Больше новостей о законах и защите прав граждан — в разделе «Право» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar