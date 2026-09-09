Охранника с нацистскими тату задержали по делу об убийстве под Петербургом

Начальник охраны фестиваля Solar Systo Togathering с нацистскими татуировками оказался среди задержанных по делу об убийстве 53-летнего участника мероприятия под Петербургом. По данным «Базы», на 38-летнего Артёма и раньше поступали жалобы из-за предполагаемого насилия и краж.

Начальник охраны фестиваля Solar Systo Togathering, которого подозревают в убийстве 53-летнего участника мероприятия. Видео © Telegram /Baza

Мужчина несколько лет работал на фестивале и был хорошо знаком постоянным гостям. В 2024 году он даже участвовал в рекламе официального мерча в качестве модели. Теперь Артём оказался среди трёх человек, которых задержали по подозрению в причастности к смерти Тахира.

Участники мероприятия утверждают, что претензии к охраннику возникали и прежде. По их словам, его неоднократно подозревали в агрессивном поведении и пропаже чужих вещей.

В прошлые годы на фестивале или вскоре после него также находили погибших. Одного мужчину из Воронежа обнаружили в палатке с ножевыми ранениями, другого участника по имени Александр — рядом с площадкой с колото-резаными повреждениями. Кроме того, гости рассказывали о пропавших из лагеря телефонах и других ценностях.

«База» также обратила внимание на татуировки Артёма. На его теле, по данным канала, изображены свастика и другая символика, признанная в России экстремистской.

Напомним, под Петербургом перед открытием фестиваля Solar Systo Togathering был убит 53-летний мужчина. По подозрению в совершении преступления задержаны трое человек. Инцидент произошёл ночью на территории лагеря. Погибший, которого звали Тахир, вместе с супругой присматривал за магазином с одеждой и изделиями ручной работы. Он заметил группу мужчин, которая, пыталась ограбить торговую точку, и вышел к ним с топором. Между ними завязалась драка. Нападавшие повалили Тахира, отобрали оружие и нанесли им несколько ударов по голове. Жена пыталась защитить мужа, но также подверглась избиению