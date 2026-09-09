Старожила фестиваля-аналога Burning Man забили топором под Петербургом
SHOT: Мужчину убили топором перед фестивалем Solar Systo под Петербургом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Троих мужчин задержали после гибели 53-летнего старожила фестиваля Solar Systo Togathering (российский аналог знаменитого Burning Man) под Петербургом. По данным SHOT, мужчину избили топором за несколько дней до открытия фестиваля, а его тело впоследствии обнаружили на обочине.
Погибший по имени Тахир вместе с женой присматривал за магазином с одеждой и изделиями ручной работы на территории лагеря. Ночью он заметил группу мужчин, которая, как утверждает телеграм-канал, пыталась ограбить торговую точку, и вышел к ним с топором.
Завязалась драка. По словам участников фестиваля, нападавшие повалили мужчину, отобрали у него топор и несколько раз ударили им по голове. Жена Тахира попыталась защитить мужа, после чего её также начали избивать. Женщине удалось вырваться и спрятаться в лесу.
Тяжелораненого мужчину погрузили в автомобиль якобы для передачи медикам, однако позднее его тело нашли у дороги.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Трое подозреваемых задержаны, им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Участники Solar Systo связывают нападавших с местной охраной и рассказывают о прежних конфликтах и нападениях в лагере. Официального подтверждения этим заявлениям нет.
После произошедшего фестивальные мероприятия отменили. Solar Systo проводится в лесу у Финского залива примерно в 100 километрах от Петербурга с 2004 года и объединяет поклонников электронной, этнической и психоделической музыки.
На оригинальном Burning Man также не всё спокойно. Ранее Life.ru писал, что там умерли ещё три человека. При этом полиция так и не смогла найти виновного в прошлогоднем убийстве россиянина.
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