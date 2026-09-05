Участник Burning Man скончался во время фестиваля в пустыне Невады

Участник знаменитого американского фестиваля Burning Man умер во время мероприятия в пустыне штата Невада. Организаторы сообщили, что мужчине оказали экстренную помощь, однако спасти его не удалось.

По данным организаторов, участник в возрасте от 50 до 60 лет был обнаружен в критическом состоянии. Медики фестиваля оперативно начали спасательные мероприятия и доставили его в центр экстренной помощи на территории события, где была зафиксирована смерть.

«Проект Burning Man с болью в сердце подтверждает, что участник оказался в критическом состоянии, были немедленно приняты меры по спасению его жизни, однако в центре экстренной медицинской помощи была констатирована его смерть», – говорится в заявлении организаторов.

Личность погибшего пока не раскрывается. Организаторы уточнили, что сначала намерены уведомить родственников мужчины.

Burning Man проходит с 30 августа по 7 сентября рядом с городом Блэк-Рок-Сити в пустынной части Невады. Он ежегодно собирает десятки тысяч участников и считается одним из самых необычных фестивалей мира. Однако мероприятие неоднократно сопровождалось сложными ситуациями от природных катаклизмов до трагических происшествий. В этом году участники столкнулись с сильными дождями – из-за непогоды были временно закрыты главный въезд и выезд с территории мероприятия.

Ранее Life.ru писал, что песчаная буря накрыла гостей Burning Man, среди которых были и российские участники. Из-за плотной стены пыли люди теряли ориентацию и с трудом находили дорогу к своим лагерям.