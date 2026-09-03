Песок в трусах и апокалипсис в Неваде: Российских тусовщиков накрыла песчаная буря на Burning Man

Песчаная буря накрыла гостей фестиваля Burning Man в американской Неваде, среди которых много россиян. Данную информацию передаёт телеграм-канал Mash.

Песчаная буря во время Burning Man в Неваде. Видео © TikTok/Bethenny Frankel: Видео © TikTok/Ivoryringlord

Ураган обрушился на пустыню на третий и четвёртый день мероприятия. Из-за плотной стены пыли посетители теряли ориентиры и не могли добраться до своих лагерей. Некоторые пытались идти на свет арт-каров, однако сбивались с пути посреди пустыни.

В этом году Burning Man отмечает 40-летие. По оценкам, на фестивале могут находиться до двух тысяч россиян, включая эмигрантов. Стоимость поездки обычно составляет от 3 до 5 тысяч долларов.

При этом в 2025 году участники фестиваля Burning Man, включая россиян, оказались заблокированы из-за мощной песчаной бури в пустыне Блэк-Рок. Скорость ветра достигала 80 километров в час, видимость упала до 30 сантиметров. Стихия разрушила как минимум одну арт-инсталляцию и снесла палатки в лагере. По словам очевидцев, находиться на открытом воздухе без средств защиты было невозможно, мелкий песок и пыль проникали повсюду. Единственным спасением для людей стали медицинские маски, которые позволяли хоть как-то дышать.