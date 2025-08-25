Появилось видео паники на фестивале Burning man из-за песчаной бури, в лагере – россияне
Песчаная буря повредила лагерь Burning Man в штате Невада, среди гостей россияне
Участники фестиваля Burning Man, включая россиян, оказались заблокированы из-за мощной песчаной бури в пустыне Блэк-Рок. Об экстремальных условиях, сложившихся на мероприятии, свидетельствуют многочисленные публикации в социальных сетях. На кадрах видно, что в лагере царит паника.
Песчаная буря на фестивале Burning man. Видео © X / Girlpatriot1974
Скорость ветра достигает 80 километров в час, из-за чего видимость сократилась до 30 сантиметров. Стихия разрушила как минимум одну арт-инсталляцию и снесла палатки в лагере.
По словам очевидцев, находиться на открытом воздухе без средств защиты невозможно, поскольку мелкий песок и пыль проникают повсюду. Единственным спасением для людей стали медицинские маски, позволяющие хоть как-то дышать. Фестиваль, билеты на который стоили от 40 до 242 тысяч рублей, продлится до 1 сентября.
