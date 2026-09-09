На Burning Man в США умерли ещё трое человек, убийцу россиянина так и не нашли

На юбилейном Burning Man в американской Неваде произошли сразу несколько смертей. За короткое время скончались трое мужчин, а общее число погибших на фестивале с учётом прошлого года достигло четырёх. Тем временем убийство россиянина Вадима Круглова, произошедшее год назад, до сих пор остаётся нераскрытым. Об этом сообщил SHOT.

Могила Вадима Круглова. Фото © SHOT

В этом году участники Burning Man собрались в пустыне Блэк-Рок-Сити в Неваде на 40-й фестиваль. После гибели россиянина Вадима Круглова в прошлом году организаторы заявляли об усилении мер безопасности: по их словам, на территории должны были круглосуточно находиться рейнджеры. Первым в нынешнем сезоне умер 50-летний посетитель. Предварительно сообщалось, что причиной стал сердечный приступ. Уже на следующий день ещё один участник, 51-летний мужчина, скончался в машине скорой помощи по пути из лагеря в госпиталь.

Позже трагедия произошла ещё в одном лагере. Соседи обнаружили безжизненным в трейлере 60-летнего Крейга Манна, который проживал там вместе с сожительницей. Обстоятельства и причина его смерти пока официально не раскрыты. При этом расследование гибели Круглова спустя год так и не привело к появлению подозреваемых. По данным следствия, 37-летнего россиянина нашли зарезанным в чужой палатке на окраине фестиваля в момент, когда участники направились к главному чучелу для традиционного сожжения.

По версии шерифа, удар пришёлся в шею. Из-за стремительной потери сознания мужчина, как утверждается, практически не успел оказать сопротивление. На орудии преступления обнаружили отпечатки нескольких человек, а от свидетелей за время расследования поступили сотни сообщений. Друзья Круглова рассказывали, что незадолго до случившегося он покинул лагерь, чтобы посмотреть на сожжение гигантской фигуры человека — центральное событие фестиваля. Именно в этот период, предположительно, и произошло нападение.

Родственники погибшего считают, что расследование намеренно затягивается. По их словам, за год семья получила от шерифа лишь одно официальное письмо и до сих пор не располагает протоколами, результатами экспертиз или официальным заключением о смерти. Прах Вадима удалось доставить в Россию лишь спустя два месяца после гибели. Позже его похоронили в Омске.