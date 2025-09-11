За информацию об убийстве россиянина на Burning Man объявили вознаграждение

Фестиваль Burning Man совместно с некоммерческой организацией Secret Witness объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве уроженца Омска Вадима Круглова. Об этом сообщается на официальном портале фестиваля.

«Организация Secret Witness объявила о награде в 5 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту в рамках этого расследования», — говорится в сообщении.