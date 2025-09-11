За информацию об убийстве россиянина на Burning Man объявили вознаграждение
Вадим Круглов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sofi.co_
Фестиваль Burning Man совместно с некоммерческой организацией Secret Witness объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве уроженца Омска Вадима Круглова. Об этом сообщается на официальном портале фестиваля.
«Организация Secret Witness объявила о награде в 5 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту в рамках этого расследования», — говорится в сообщении.
Secret Witness, сотрудничающая с местными правоохранительными органами, инициировала выплату вознаграждения за сведения, которые помогут задержать подозреваемого. Burning Man Project добавил к сумме организации ещё 5 тысяч долларов, доведя общий размер награды до 10 тысяч долларов.
Напомним, что 3 сентября на фестивале Burning Man в США загадочно погиб россиянин Вадим Круглов. Его друзья сообщили, что 37-летний уроженец Омска скончался прямо во время фаер-шоу. Отец погибшего обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой подключить ФБР к расследованию и наказать виновных. Российский правозащитник Иван Мельников также обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой содействовать объективному расследованию гибели соотечественника на территории фестиваля. Основная версия следствия — убийство.