Лаврова призвали добиться честного расследования гибели россиянина на Burning Man

Российский правозащитник Иван Мельников обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой содействовать объективному расследованию гибели соотечественника на фестивале Burning Man в США. Информацию об этом передаёт SHOT .

По данным телеграм-канала, правозащитник призвал главу МИД потребовать от Госдепартамента США обеспечения всестороннего расследования обстоятельств смерти Вадима Круглова. Мельников выразил предположение, что убийство могло быть совершено на почве национальной ненависти, и настаивает на переводе дела из юрисдикции офиса шерифа округа Першинг на федеральный уровень.