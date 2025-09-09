Мессенджер MAX
9 сентября, 13:59

Лаврова призвали добиться честного расследования гибели россиянина на Burning Man

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Российский правозащитник Иван Мельников обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой содействовать объективному расследованию гибели соотечественника на фестивале Burning Man в США. Информацию об этом передаёт SHOT.

По данным телеграм-канала, правозащитник призвал главу МИД потребовать от Госдепартамента США обеспечения всестороннего расследования обстоятельств смерти Вадима Круглова. Мельников выразил предположение, что убийство могло быть совершено на почве национальной ненависти, и настаивает на переводе дела из юрисдикции офиса шерифа округа Першинг на федеральный уровень.

Напомним, 37-летний уроженец Омска Вадим Круглов погиб прямо во время фаер-шоу на фестивале Burning Man в Соединённых Штатах. По словам очевидцев, Круглова видели за несколько часов до смерти в компании неизвестного мужчины в тёмных очках на одном из танцполов. При этом лагерь «Luminary Love», где проживал россиянин, в роковой день оставался без освещения по невыясненным причинам, что создавало дополнительную угрозу безопасности.

Юлия Сафиулина
