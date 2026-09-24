ИИ, дроны и маркетплейсы под одной крышей: В Госдуме создадут новый комитет

В Госдуме девятого созыва может появиться новый комитет по обеспечению технологического лидерства, а возглавит его депутат Александр Сидякин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четырёх собеседников, близких к администрации президента.

Новая структура займётся вопросами технологического развития и объединит сразу несколько направлений современной экономики. В её ведение могут перейти маркетплейсы, беспилотные системы, искусственный интеллект и креативные индустрии. Сейчас эти сферы распределены между разными комитетами Госдумы. Вопросами маркетплейсов и креативной экономики занимается комитет по экономической политике, беспилотниками — комитет по промышленности, а ИИ преимущественно находится в ведении комитета по информационной политике.

На пост председателя нового комитета рассматривался также первый зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко. Однако, по словам одного из собеседников издания, кандидатуру Сидякина сочли более предпочтительной. Он с декабря 2021 года руководит Центральным исполкомом «Единой России», а в новом созыве Госдумы избран по партийному списку в группе по Воронежской и Тамбовской областям. В партии он также курирует вопросы технологического развития.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Сидякин предложил расширить критерии господдержки технологических компаний. По его словам, перспективные предприятия, создающие востребованные разработки и инвестирующие в производство, не должны лишаться помощи только из-за формального несоответствия требованиям по выручке.