Не только по выручке: «Единая Россия» предложила по-новому поддерживать технологические компании
«Единая Россия» предложила расширить критерии поддержки технологических компаний
Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов
В «Единой России» считают, что критерии предоставления господдержки технологическим компаниям пора пересмотреть. Как заявил депутат Госдумы Александр Сидякин, сейчас бизнес, создающий востребованные технологии и вкладывающийся в производство, может остаться без помощи только из-за формального несоответствия по выручке, что не отражает его реального вклада в экономику.
По словам парламентария, при определении права на льготы нужно учитывать не только финансовые показатели, но и объёмы производства, инвестиции и создаваемые технологии. Особенно это актуально для технологических предпринимателей, которые часто вкладывают значительные средства задолго до появления прибыли.
В «Единой России» пообещали обсудить с бизнесом новые критерии оценки и по итогам направить рекомендации профильным ведомствам.
«Поддержку должен получать не тот, кто лучше проходит по условной графе, а тот, кто реально создает технологии, запускает производство и формирует новые рабочие места», — приводит ТАСС слова депутата.
Ранее Life.ru сообщал, что «Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму — это стало итогом жеребьёвки, которая прошла в ЦИК. В розыгрыше участвовали все 11 зарегистрированных партий. От «ЕР» выступал сенатор, Герой России Александр Карелин, который вытянул из лототрона шар с номером один. Таким образом, партия власти заняла стартовую позицию в федеральной части списка.
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