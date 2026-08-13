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13 августа, 10:42

Не только по выручке: «Единая Россия» предложила по-новому поддерживать технологические компании

«Единая Россия» предложила расширить критерии поддержки технологических компаний

Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Обложка © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

В «Единой России» считают, что критерии предоставления господдержки технологическим компаниям пора пересмотреть. Как заявил депутат Госдумы Александр Сидякин, сейчас бизнес, создающий востребованные технологии и вкладывающийся в производство, может остаться без помощи только из-за формального несоответствия по выручке, что не отражает его реального вклада в экономику.

По словам парламентария, при определении права на льготы нужно учитывать не только финансовые показатели, но и объёмы производства, инвестиции и создаваемые технологии. Особенно это актуально для технологических предпринимателей, которые часто вкладывают значительные средства задолго до появления прибыли.

В «Единой России» пообещали обсудить с бизнесом новые критерии оценки и по итогам направить рекомендации профильным ведомствам.

«Поддержку должен получать не тот, кто лучше проходит по условной графе, а тот, кто реально создает технологии, запускает производство и формирует новые рабочие места», — приводит ТАСС слова депутата.

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Наталья Демьянова
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