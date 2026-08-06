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Регион
6 августа, 10:16

В «Единой России» предложили ввести выплаты наставникам в здравоохранении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Передача опыта молодым специалистам — важная, но трудоёмкая задача, которая не должна превращаться в неоплачиваемую повинность для врачей. Кандидат от «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Людмила Болилая, известная работой медсестры в зоне проведения СВО, выступила с инициативой о законодательном закреплении оплаты такого труда в медучреждениях.

«Наставничество не должно превращаться в дополнительную неоплачиваемую нагрузку. Врач, который берёт на себя ответственность за подготовку молодого специалиста, должен получать справедливую компенсацию за эту работу», — заявила ТАСС Болилая.

Она подчеркнула, что речь идёт об уважении к труду медработников и качестве подготовки кадров. В итоге, по её словам, это вопрос здоровья миллионов пациентов. Она предложила разработать и принять единые федеральные стандарты наставничества, включающие чёткий порядок назначения наставников, их права и обязанности, а также прозрачную систему вознаграждения.

Это, по словам кандидата, позволит устранить существенные региональные различия и повысить эффективность работы. Болилая подчеркнула, что участие в программе должно быть добровольным и не приводить к переработкам и выгоранию врачей. В партии рассчитывают, что предложение найдёт поддержку в профессиональном сообществе и будет внесено в Госдуму после сентябрьских выборов.

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Напомним, минздрав России утвердил положение о наставничестве для медработников до 1 марта 2032 года, чтобы помочь молодым специалистам адаптироваться, при этом наставниками могут стать врачи и руководители со стажем от пяти лет с их письменного согласия, а выплаты за нагрузку предусмотрены. Взаимодействие разрешено очно и дистанционно, и наставничество станет частью профессионального пути.

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Анастасия Никонорова
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