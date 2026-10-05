Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах по новому закону

Пользователи маркетплейсов теперь могут проверять продавцов по ИНН в открытых реестрах ФНС. Сведения о них должны быть доступны в карточках товаров или магазинов, рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.

«Новый закон о платформенной экономике закрепляет дополнительные механизмы защиты интересов покупателей на маркетплейсах», — пояснил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, площадка проверяет партнёра ещё до допуска к торговле. Для продукции, которая подпадает под обязательные требования, необходимо указывать сведения о сертификатах, декларациях и маркировке. Покупатель также должен видеть, выступает ли маркетплейс продавцом или только посредником.

Если у товара обнаружились недостатки, искать контакты магазина отдельно не потребуется: претензию можно направить через интерфейс площадки. Там же покупатель вправе потребовать обмен, устранение недостатков или возврат денег. Решение принимает продавец, а если договориться не удалось, к разбирательству подключается поддержка.

Обратную отправку товара организуют через маркетплейс, если он занимался доставкой. Как отметил собеседник издания, многие крупные площадки уже используют такие инструменты. Закон, вступивший в силу 1 октября, закрепил общие требования для рынка.

Напомним, с 1 октября в России начали действовать единые правила для посреднических цифровых сервисов. Новый закон устанавливает общие требования к маркетплейсам и площадкам, через которые продавцы предлагают товары и услуги.