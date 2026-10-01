В России вступили в силу новые правила для маркетплейсов и цифровых платформ

С 1 октября в России начали действовать единые правила для посреднических цифровых сервисов. Новый закон устанавливает общие требования к маркетплейсам и площадкам, через которые продавцы предлагают товары и услуги, а покупатели оформляют и оплачивают заказы.

Документ подготовило Минэкономразвития по поручению председателя правительства Михаила Мишустина под кураторством его заместителя — руководителя аппарата Дмитрия Григоренко.

«Сегодня цифровые платформы — маркетплейсы и сервисы услуг — обеспечивают доступ к рынку для миллионов предпринимателей. Единые правила работы платформ с партнёрами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют дальнейшему развитию платформенной экономики. Например, алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях, а покупатели получают уверенность в том, что маркетплейсы и сервисы проверяют своих партнёров и обязательные документы на их товары в государственных информационных системах», — рассказал Григоренко.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, платформенная экономика формирует около 5% ВВП. В 2025 году в этой сфере работали около 2,4 млн человек, а объём электронной торговли превысил 8,5 трлн рублей.

Закон касается сервисов, которые собирают информацию о товарах и услугах, помогают заключать сделки и проводить оплату. Под новые требования подпадут площадки со среднесуточной аудиторией не менее 100 тыс. человек и совокупной стоимостью сделок от 50 млрд рублей за предыдущий год.

Для покупателей усилят требования к информации о товарах и услугах. Площадки будут взаимодействовать с государственными информационными системами, где хранятся сведения о сертификации, декларациях соответствия, государственной регистрации и маркировке продукции.

Для продавцов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых закон предусматривает дополнительные гарантии. Об изменениях договора, которые касаются ответственности, вознаграждения, приёмки, хранения и возврата товаров, их должны предупредить минимум за 45 дней. Об остальных изменениях — минимум за 15 дней.

Участие в скидочных акциях за счёт продавца потребует его согласия. При этом он сможет в любой момент отозвать его.

Также вводится обязательный досудебный порядок разрешения споров. Перед обращением в суд из-за штрафа, блокировки, снижения рейтинга или изменения позиции карточки товара в поисковой выдаче продавец должен сначала подать жалобу через электронную систему площадки. На рассмотрение обращения отводят 15 дней. Если претензию признают обоснованной, санкции должны отменить в течение 48 часов.

Одновременно начнут действовать изменения в КоАП РФ. Статья 14.69 предусматривает штрафы за ограничение доступа к личному кабинету, снижение рейтинга или изменение позиции товара в поисковой выдаче без согласия продавца на снижение цены. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. рублей.

Статья 14.70 касается продажи товаров, ограниченных или запрещённых в интернете. Речь, в частности, идёт о продукции без маркировки «Честный знак», а также лекарствах, БАДах, медицинских изделиях и пестицидах без действующих сертификатов или деклараций. За первое нарушение компании грозит штраф от 30 до 70 тыс. рублей, предпринимателям и должностным лицам — от 5 до 30 тыс. рублей. При повторном нарушении организации оштрафуют на сумму до 200 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что с 1 октября в стране начнётся эксперимент по упрощённому проведению госзакупок, в том числе через маркетплейсы. В рамках пилотного проекта регионы и муниципалитеты смогут шире использовать платформенные инструменты при закупках для своих нужд.