Путин: С 1 октября в РФ запустят эксперимент по госзакупкам через маркетплейсы

С 1 октября в России начнёт действовать эксперимент по упрощённой схеме госзакупок, включая закупки через маркетплейсы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства уточнил, что с этой даты вступает в силу новый федеральный закон. Он позволит в пилотном режиме шире применять платформенные инструменты при закупках для нужд регионов и муниципалитетов.

По словам президента, механизм распространится не только на Дальний Восток и Арктику, но и на все остальные субъекты Федерации. Школы, детские сады и колледжи получат возможность приобретать товары напрямую «с полки» российских маркетплейсов.

Формат эксперимента предполагает, что бюджетные учреждения смогут заказывать необходимую продукцию без сложных конкурсных процедур. Доступ к онлайн-витринам упростит процесс снабжения образовательных организаций.

Новые правила будут действовать ограниченный период. После завершения пилотного этапа власти оценят результаты и примут решение о дальнейшем расширении практики.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета под главной темой «Дальний Восток — развитие во благо людей». Ключевое событие — пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина и иностранных лидеров, включая президента Индонезии Прабово Субианто и премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна. Форум собрал представителей более 70 стран. Деловая программа включает более 100 сессий по пяти ключевым трекам, посвящённым инвестициям, технологиям, международному сотрудничеству, логистике и развитию человеческого капитала.