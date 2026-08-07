Мишустин: ЕАЭС утвердит единые правила работы маркетплейсов

Евразийский экономический союз запускает общие механизмы работы маркетплейсов. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Решение об утверждении соглашения об электронной торговле товарами примут 7 августа. Документ установит прозрачные регламенты для внутреннего рынка союза.

Глава российского кабмина пояснил, что новые нормы призваны «защитить интересы как продавцов, так и покупателей». Он добавил, что для бизнеса начнут действовать унифицированные стандарты работы, а потребители получат более широкий ассортимент продукции на цифровых витринах.

Помимо этого, участники встречи обсудят взаимное признание документов об ученых званиях. По словам Мишустина, это даст исследователям «больше возможностей реализовать свой потенциал независимо от того, в какой стране они получили диплом».

Ещё одно соглашение касается доступа брокеров к биржевым торгам на площадках всех стран «пятёрки». Ожидается, что такая мера послужит расширению инвестиционного сотрудничества внутри объединения.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, начавшая работу 1 января 2015 года на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан в Астане 29 мая 2014 года лидерами России, Казахстана и Белоруссии; впоследствии к союзу присоединились Армения (со 2 января 2015 года) и Киргизия (с 12 августа 2015 года). Ключевая цель объединения — обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной политики в ключевых отраслях экономики. С населением свыше 180 миллионов человек и совокупным ВВП более чем в 2 триллиона долларов, ЕАЭС позиционируется как один из значимых полюсов формирующейся полицентричной архитектуры мирового хозяйства.