Закон о самозанятых и платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется на самом деле Оглавление Правило 60 часов: как это работает Кого касается, а кого нет Что будет при превышении лимита Другие изменения для платформ Преференции за страхование FAQ — ответы на вопросы Правда ли, что с 1 октября самозанятым запретят работать с одним заказчиком? Что будет, если самозанятый превысит лимит 60 часов в месяц? Распространяется ли лимит на прямые договоры без платформы? Какой закон регулирует платформенную экономику с 1 октября 2026 года? С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Разбираем, что это значит для самозанятых на самом деле — лимит 60 часов, платформы и прямые договоры. Новый закон о самозанятых с 1 октября 2026: полная информация. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики», который устанавливает правила работы цифровых платформ с исполнителями, в том числе самозанятыми. Различные источники описывали его как «запрет самозанятым работать с одним заказчиком», что наделало немало шума. Однако это не совсем так, и в сегодняшнем материале мы разберём, что именно меняется, как работает лимит 60 часов и кого он вообще касается.

О других изменениях с 1 октября — мигрантах, возврате товаров на маркетплейсах, табаке у школ и НДС на детские товары, читайте в общем обзоре.

Правило 60 часов: как это работает

Разбираемся — принятый закон № 289-ФЗ направлен не на самозанятых, а на операторов цифровых платформ: агрегаторов, маркетплейсов услуг, сервисов доставки и подобных посредников.. То есть заявления о том, что новая норма как-то ограничивает самозанятого, в корне не верна, она не запрещает самозанятому работать с любым заказчиком и не ограничивает его доходы.

Суть в том, что теперь платформа обязана следить, чтобы один исполнитель не работал на одного заказчика «систематически и продолжительно», то есть не подменял трудовые отношения гражданско-правовым договором.

И вот как раз новый закон вводит в том числе конкретные критерии такого сотрудничества. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 заказчик не может работать с одним и тем же самозанятым более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд.

Но и тут нужно не упускать тот момент, что касается это именно работы через платформу. В общем, для введения ограничений, о которых поговорим чуть позже, нужно, чтобы совпало два условия:

Самозанятый выполняет заказы для одного и того же заказчика через платформу.

В каждом из 6 месяцев подряд количество отработанных часов превышает 60.

Если хотя бы в одном из шести месяцев самозанятый отработал 60 часов или меньше, отсчёт шестимесячного периода обнуляется и начинается заново.

Пример. Самозанятый работает с компанией N через агрегатор:

Октябрь — 72 часов

Ноябрь — 71 час

Декабрь — 67 часов

Январь — 85 часов

Февраль — 69 часов

Март — 56 часов

В марте меньше 60 часов — отсчёт обнуляется. Нарушения нет, шестимесячный период начнётся заново с апреля. А вот если в марте было б больше 60 часов, то платформа была б обязана заморозить возможность продолжать компании N заказывать услуги у этого самозанятого.

И тут важно уточнить — даже если эта пара получила ограничения из-за превышения лимита, исполнитель может через ту же платформу спокойно работать с другими заказчиками, доступ к иным заказам он не теряет.

Правда ли, что самозанятым нельзя работать с одним заказчиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TimelessNordic

Кого касается, а кого нет

Как мы уже не раз сказали, новый закон относится только к работе через платформу, и ограничения вводятся только на сотрудничество через агрегаторы, маркетплейсы услуг, сервисы доставки и подобные посредники. Если исполнитель и заказчик работают напрямую, никаких лимитов нет, следовательно, и ввести ограничения никто не может.

При всём при этом, норма действует не во всех сферах. Лимиты и ограничения относятся к тем отраслям, где высок риск подмены трудовых отношений, когда вместо трудового договора со всеми обязательствами оформляют сотрудников как самозанятых, чтобы не платить за них взносы:

Строительство (ОКВЭД 41–43)

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52)

Оптовая и розничная торговля (ОКВЭД 46, 47)

Обслуживание зданий и территорий (ОКВЭД 81)

Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10)

Общепит (ОКВЭД 56)

Операции с недвижимостью (ОКВЭД 68)

Образование (ОКВЭД 85)

Разработка ПО, консультационные услуги в области IT (ОКВЭД 62, 63)

Трудоустройство и подбор персонала (ОКВЭД 78)

Рекламная деятельность (ОКВЭД 73)

Перевозки — сухопутный и трубопроводный транспорт (ОКВЭД 49)

Спорт, отдых и развлечения (ОКВЭД 93)

На все прочие виды деятельности — например, бухгалтерские или юридические услуги (ОКВЭД 69) — лимит не распространяется.

Резюмируем, кого новый закон не касается:

Прямые договоры без агрегатора — порог не применяется.

Платформа не ведёт учёт часов — если сервис не фиксирует время, засчитать его невозможно.

Виды деятельности вне перечня — ограничение не действует.

Что будет при превышении лимита

Мы уже сказали ранее, что при превышении лимитов, работа на платформе будет ограничена. Но как и на какое время?

При превышении 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд платформа обязана:

приостановить выдачу и приём заказов в конкретной паре «этот заказчик — этот исполнитель»;

блокировка длится два календарных месяца;

через два месяца сотрудничество можно возобновить, шестимесячный отсчёт начинается заново.

То есть через два месяца заказчик снова сможет работать с тем или иным исполнителем, и штрафа никакого постановлением №760 не предусмотрено. Правда, если налоговая всё же выяснит, что между сторонами есть признаки трудовых отношений, в таком случае заказчику могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и выписать административный штраф, который для организаций может достигать 100 тысяч рублей (за повторное нарушение — 200 тысяч).

Другие изменения для платформ

Но лимиты это не единственное нововведение для платформ, просто именно этот момент оказался самым ярким и интересным для обсуждения в новостях, потому о нем все и говорят. А вообще закон № 289-ФЗ вводит и другие обязанности для операторов цифровых платформ:

Договоры в электронном виде. Вместо односторонней оферты, которую платформа меняет в любой момент, с исполнителем нужно заключать полноценный гражданско-правовой договор. Менять комиссии, вводить штрафы или менять условия в одностороннем порядке запрещено.

Вместо односторонней оферты, которую платформа меняет в любой момент, с исполнителем нужно заключать полноценный гражданско-правовой договор. Менять комиссии, вводить штрафы или менять условия в одностороннем порядке запрещено. Открытые правила ранжирования. Алгоритмы распределения заказов и формирования оплаты должны быть прозрачными — исполнитель понимает, за что получает приоритет и из чего складывается его доход.

Алгоритмы распределения заказов и формирования оплаты должны быть прозрачными — исполнитель понимает, за что получает приоритет и из чего складывается его доход. Свобода выбора платформ. Самозанятый имеет право работать через несколько агрегаторов одновременно. Санкции за это со стороны платформы запрещены.

Самозанятый имеет право работать через несколько агрегаторов одновременно. Санкции за это со стороны платформы запрещены. Передача данных в ФНС. Операторы обязаны информировать налоговую службу о доходах исполнителей.

Операторы обязаны информировать налоговую службу о доходах исполнителей. Запрет на «трудовые» формулировки заданий. Платформы не смогут публиковать заказы, которые по описанию похожи на вакансию, например, с фиксированным графиком или постоянным дежурством.

Налогообложение для самозанятых в 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Vasilyeva

Преференции за страхование

В закон № 289-ФЗ также упоминается, что платформы вправе поощрять исполнителей, которые добровольно участвуют в пенсионном, социальном или медицинском страховании, например, могут снижать им комиссию или давать приоритет в распределении заказов.

Но тут важно не перепутать два разных документа. Эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых регулируется отдельной нормой — Федеральным законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ. Он стартовал 1 января 2026 года и рассчитан до 31 декабря 2028 года.

FAQ — ответы на вопросы

Правда ли, что с 1 октября самозанятым запретят работать с одним заказчиком?

Нет, в сети всё напутали. Закон не запрещает самозанятому сотрудничать с тем или иным заказчиком. Он обязывает цифровую платформу контролировать, чтобы исполнитель не работал на одного клиента «систематически и продолжительно» — а именно, не более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд. Если взаимодействие идёт напрямую, без платформы, лимит не применяется.

Что будет, если самозанятый превысит лимит 60 часов в месяц?

Платформа остановит приём и выдачу заказов между этим исполнителем и этим заказчиком на два календарных месяца. Статус самозанятого сохраняется, другие заказчики остаются доступны. Штрафы для плательщика НПД постановлением не предусмотрены, но превышение может привлечь внимание налоговой к заказчику.

Распространяется ли лимит на прямые договоры без платформы?

Нет, как раз таки ограничение распространяется исключительно на работу внутри цифровых платформ. Договоры, заключённые напрямую, без агрегатора-посредника, под лимит не попадают. Также он не действует, если платформа не учитывает рабочее время в часах.

Какой закон регулирует платформенную экономику с 1 октября 2026 года?

Федеральным законом от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Измеримый критерий — лимит 60 часов — установлен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2026 № 760. Оба документа вступают в силу 1 октября 2026 года и действуют до 1 октября 2032 года.

Авторы Андрей Ананьев