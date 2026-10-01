Закон о самозанятых и платформенной экономике с 1 октября 2026 года: что меняется на самом деле
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С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Разбираем, что это значит для самозанятых на самом деле — лимит 60 часов, платформы и прямые договоры.
Новый закон о самозанятых с 1 октября 2026: полная информация. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики», который устанавливает правила работы цифровых платформ с исполнителями, в том числе самозанятыми. Различные источники описывали его как «запрет самозанятым работать с одним заказчиком», что наделало немало шума. Однако это не совсем так, и в сегодняшнем материале мы разберём, что именно меняется, как работает лимит 60 часов и кого он вообще касается.
О других изменениях с 1 октября — мигрантах, возврате товаров на маркетплейсах, табаке у школ и НДС на детские товары, читайте в общем обзоре.
Правило 60 часов: как это работает
Разбираемся — принятый закон № 289-ФЗ направлен не на самозанятых, а на операторов цифровых платформ: агрегаторов, маркетплейсов услуг, сервисов доставки и подобных посредников.. То есть заявления о том, что новая норма как-то ограничивает самозанятого, в корне не верна, она не запрещает самозанятому работать с любым заказчиком и не ограничивает его доходы.
Суть в том, что теперь платформа обязана следить, чтобы один исполнитель не работал на одного заказчика «систематически и продолжительно», то есть не подменял трудовые отношения гражданско-правовым договором.
И вот как раз новый закон вводит в том числе конкретные критерии такого сотрудничества. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 заказчик не может работать с одним и тем же самозанятым более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд.
Но и тут нужно не упускать тот момент, что касается это именно работы через платформу. В общем, для введения ограничений, о которых поговорим чуть позже, нужно, чтобы совпало два условия:
- Самозанятый выполняет заказы для одного и того же заказчика через платформу.
- В каждом из 6 месяцев подряд количество отработанных часов превышает 60.
Если хотя бы в одном из шести месяцев самозанятый отработал 60 часов или меньше, отсчёт шестимесячного периода обнуляется и начинается заново.
Пример. Самозанятый работает с компанией N через агрегатор:
- Октябрь — 72 часов
- Ноябрь — 71 час
- Декабрь — 67 часов
- Январь — 85 часов
- Февраль — 69 часов
- Март — 56 часов
В марте меньше 60 часов — отсчёт обнуляется. Нарушения нет, шестимесячный период начнётся заново с апреля. А вот если в марте было б больше 60 часов, то платформа была б обязана заморозить возможность продолжать компании N заказывать услуги у этого самозанятого.
И тут важно уточнить — даже если эта пара получила ограничения из-за превышения лимита, исполнитель может через ту же платформу спокойно работать с другими заказчиками, доступ к иным заказам он не теряет.
Правда ли, что самозанятым нельзя работать с одним заказчиком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TimelessNordic
Кого касается, а кого нет
Как мы уже не раз сказали, новый закон относится только к работе через платформу, и ограничения вводятся только на сотрудничество через агрегаторы, маркетплейсы услуг, сервисы доставки и подобные посредники. Если исполнитель и заказчик работают напрямую, никаких лимитов нет, следовательно, и ввести ограничения никто не может.
При всём при этом, норма действует не во всех сферах. Лимиты и ограничения относятся к тем отраслям, где высок риск подмены трудовых отношений, когда вместо трудового договора со всеми обязательствами оформляют сотрудников как самозанятых, чтобы не платить за них взносы:
- Строительство (ОКВЭД 41–43)
- Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (ОКВЭД 52)
- Оптовая и розничная торговля (ОКВЭД 46, 47)
- Обслуживание зданий и территорий (ОКВЭД 81)
- Производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10)
- Общепит (ОКВЭД 56)
- Операции с недвижимостью (ОКВЭД 68)
- Образование (ОКВЭД 85)
- Разработка ПО, консультационные услуги в области IT (ОКВЭД 62, 63)
- Трудоустройство и подбор персонала (ОКВЭД 78)
- Рекламная деятельность (ОКВЭД 73)
- Перевозки — сухопутный и трубопроводный транспорт (ОКВЭД 49)
- Спорт, отдых и развлечения (ОКВЭД 93)
На все прочие виды деятельности — например, бухгалтерские или юридические услуги (ОКВЭД 69) — лимит не распространяется.
Резюмируем, кого новый закон не касается:
- Прямые договоры без агрегатора — порог не применяется.
- Платформа не ведёт учёт часов — если сервис не фиксирует время, засчитать его невозможно.
- Виды деятельности вне перечня — ограничение не действует.
Что будет при превышении лимита
Мы уже сказали ранее, что при превышении лимитов, работа на платформе будет ограничена. Но как и на какое время?
При превышении 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд платформа обязана:
- приостановить выдачу и приём заказов в конкретной паре «этот заказчик — этот исполнитель»;
- блокировка длится два календарных месяца;
- через два месяца сотрудничество можно возобновить, шестимесячный отсчёт начинается заново.
То есть через два месяца заказчик снова сможет работать с тем или иным исполнителем, и штрафа никакого постановлением №760 не предусмотрено. Правда, если налоговая всё же выяснит, что между сторонами есть признаки трудовых отношений, в таком случае заказчику могут доначислить НДФЛ, страховые взносы и выписать административный штраф, который для организаций может достигать 100 тысяч рублей (за повторное нарушение — 200 тысяч).
Другие изменения для платформ
Но лимиты это не единственное нововведение для платформ, просто именно этот момент оказался самым ярким и интересным для обсуждения в новостях, потому о нем все и говорят. А вообще закон № 289-ФЗ вводит и другие обязанности для операторов цифровых платформ:
- Договоры в электронном виде. Вместо односторонней оферты, которую платформа меняет в любой момент, с исполнителем нужно заключать полноценный гражданско-правовой договор. Менять комиссии, вводить штрафы или менять условия в одностороннем порядке запрещено.
- Открытые правила ранжирования. Алгоритмы распределения заказов и формирования оплаты должны быть прозрачными — исполнитель понимает, за что получает приоритет и из чего складывается его доход.
- Свобода выбора платформ. Самозанятый имеет право работать через несколько агрегаторов одновременно. Санкции за это со стороны платформы запрещены.
- Передача данных в ФНС. Операторы обязаны информировать налоговую службу о доходах исполнителей.
- Запрет на «трудовые» формулировки заданий. Платформы не смогут публиковать заказы, которые по описанию похожи на вакансию, например, с фиксированным графиком или постоянным дежурством.
Налогообложение для самозанятых в 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Vasilyeva
Преференции за страхование
В закон № 289-ФЗ также упоминается, что платформы вправе поощрять исполнителей, которые добровольно участвуют в пенсионном, социальном или медицинском страховании, например, могут снижать им комиссию или давать приоритет в распределении заказов.
Но тут важно не перепутать два разных документа. Эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых регулируется отдельной нормой — Федеральным законом от 15.12.2025 № 456-ФЗ. Он стартовал 1 января 2026 года и рассчитан до 31 декабря 2028 года.
FAQ — ответы на вопросы
Правда ли, что с 1 октября самозанятым запретят работать с одним заказчиком?
Нет, в сети всё напутали. Закон не запрещает самозанятому сотрудничать с тем или иным заказчиком. Он обязывает цифровую платформу контролировать, чтобы исполнитель не работал на одного клиента «систематически и продолжительно» — а именно, не более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд. Если взаимодействие идёт напрямую, без платформы, лимит не применяется.
Что будет, если самозанятый превысит лимит 60 часов в месяц?
Платформа остановит приём и выдачу заказов между этим исполнителем и этим заказчиком на два календарных месяца. Статус самозанятого сохраняется, другие заказчики остаются доступны. Штрафы для плательщика НПД постановлением не предусмотрены, но превышение может привлечь внимание налоговой к заказчику.
Распространяется ли лимит на прямые договоры без платформы?
Нет, как раз таки ограничение распространяется исключительно на работу внутри цифровых платформ. Договоры, заключённые напрямую, без агрегатора-посредника, под лимит не попадают. Также он не действует, если платформа не учитывает рабочее время в часах.
Какой закон регулирует платформенную экономику с 1 октября 2026 года?
Федеральным законом от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Измеримый критерий — лимит 60 часов — установлен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2026 № 760. Оба документа вступают в силу 1 октября 2026 года и действуют до 1 октября 2032 года.