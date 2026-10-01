В Союзе потребителей предложили изменить правила возврата товаров с маркетплейсов

Возврат качественных товаров на маркетплейсы стоит сделать платным для покупателей. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в эфире Общественной Службы Новостей.

По его словам, такой механизм уже предусмотрен законодательством о защите прав потребителей, однако площадки практически им не пользуются. Койтов связал это с опасением маркетплейсов потерять клиентов, если конкуренты сохранят бесплатный возврат.

«Сегодня есть механизм, который решает все проблемы — это платный возврат», — сказал глава Союза потребителей. При этом он обратил внимание, что юридические отношения при покупке возникают прежде всего между продавцом и покупателем.

Поводом для обсуждения стали жалобы бизнеса на существующий порядок. По данным приведённого ОСН опроса, с проблемами при возврате качественных товаров сталкивались 62% продавцов, причём 51% — систематически. Особые сложности возникают с косметикой, БАДами и средствами личной гигиены, которые после нахождения у клиента не всегда можно безопасно вернуть в продажу.

Койтов также положительно оценил отдельные положения подготовленного Минэкономразвития законопроекта. В частности, речь идёт о запрете маркетплейсам самостоятельно снижать стоимость товара ниже установленной продавцом планки.

Тем временем с 1 октября в России вступили в силу единые правила для маркетплейсов и других посреднических цифровых платформ. Новый закон усилил требования к информации о товарах и проверке обязательных документов через государственные системы. Для продавцов также ввели дополнительные гарантии: об изменениях условий договора, связанных с ответственностью, вознаграждением, приёмкой, хранением и возвратом товаров, площадки должны предупреждать минимум за 45 дней.