«Топовый уровень»: Мишустин оценил российские онлайн-госуслуги

Россия достигла самого высокого в мире уровня предоставления государственных услуг в цифровом формате. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра выставки на форуме «Цифровые решения».

«Мы иногда сравниваемся с другими странами. В России в этом смысле задача решена на самом высоком топовом уровне в мире», — подчеркнул председатель правительства.

На этом же форуме Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учётных записей на «Госуслугах». По его словам, порталом пользуются уже 120 миллионов человек. Ведомству предстоит проработать дополнительные условия для входа и восстановления доступа, чтобы надёжнее защитить данные граждан.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появятся красная и зелёная кнопки против мошенников. Первая позволит сообщить о подозрительной ситуации участникам системы «Антифрод», включая банки и операторов связи. Вторая предназначена для отмены тревожного сигнала и инициирования снятия введённых ограничений.