На «Госуслугах» появятся красная и зелёная кнопки против мошенников

На «Госуслугах» в ближайшее время появится сервис экстренного оповещения о возможном мошенничестве с красной и зелёной кнопками. Инструмент свяжут с государственной системой «Антифрод», следует из материалов к форуму «Цифровые решения».

Красная кнопка позволит пользователю быстро сообщить о подозрительной ситуации банкам, операторам связи и правоохранительным органам, подключённым к системе. Информация будет направляться участникам «Антифрода» автоматически.

После получения сигнала организации смогут проверить операции и при необходимости принять защитные меры. В их числе — блокировка переводов и платежей, а также ограничения на звонки по указанному номеру телефона.

Зелёная кнопка предназначена для отмены тревожного сигнала. С её помощью пользователь сможет инициировать снятие ограничений, которые ранее ввели участники системы после обращения через красную кнопку.

Новый механизм станет частью государственной системы противодействия IT-преступлениям. Срок запуска сервиса в опубликованных материалах пока обозначен только как ближайшее время.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что до конца года на «Госуслугах» заработает «красная кнопка» для защиты от мошенников. После нажатия значимые онлайн-операции, включая переводы денег и смену паролей, блокируются, так что злоумышленник не сможет действовать от имени пользователя.