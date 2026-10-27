Медовый месяц обернулся изолятором: Россиянку три дня держали в Таиланде из-за ошибки в паспорте

Лишняя цифра в загранпаспорте обошлась туристке из Челябинска в три дня в изоляторе и дополнительные 200 тысяч рублей на авиабилеты. Вместо свадебного путешествия россиянка оказалась под стражей в Таиланде, хотя перед вылетом спокойно прошла пограничный контроль в России. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Россиянку депортировали из Таиланда из-за лишней цифры в загранпаспорте. Видео © Telegram/ Baza

Проблемы начались сразу после прилёта. Тайские пограничники обнаружили, что на одной из страниц документа в номере паспорта указана лишняя цифра. Этого оказалось достаточно, чтобы отказать девушке во въезде в страну.

По словам россиянки, её отправили в изолятор, где она провела трое суток без еды и воды. Всё это время родственники пытались организовать возвращение туристки на родину. Ранее никаких проблем с загранпаспортом у неё не возникало.

После депортации документ с ошибкой изъяли, а взамен быстро выдали новый. Однако отказываться от медового месяца девушка не захотела и решила повторно отправиться в Таиланд.

На новые билеты с пересадкой в Ташкенте пришлось потратить 200 тысяч рублей. Благодаря этому девушка всё-таки добралась до курорта и смогла провести там оставшуюся половину свадебного путешествия.

Теперь россиянка намерена добиться возмещения понесённых расходов. Она направила досудебную претензию в челябинское подразделение МВД, сотрудники которого ранее выдали ей загранпаспорт с ошибкой. Об итогах рассмотрения обращения пока не сообщается.

Проблемы с загранпаспортами возникают у путешественников не только из-за опечаток. Ранее Life.ru сообщал, что более 200 россиян за полгода столкнулись с отказами в выезде из страны из-за фотографий в документах. Причиной становились зеркальные снимки, на которых родинки и другие приметы оказывались не с той стороны лица, а также чрезмерная ретушь. Пограничники обращали внимание на расхождения между изображением и внешностью владельца.