Родинки не с той стороны: У сотен россиян сорвались поездки из-за селфи в загранпаспортах
Mash: Более 200 туристов не выпустили из РФ из-за фотографий в загранпаспортах
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Более 200 путешественников за последние полгода не прошли пограничный контроль в России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте их внешности. Об этом сообщает Mash, связывая случаи отказа в выезде с зеркальными снимками и ретушью.
Проблему может создать отражённое изображение: родинка или шрам на фотографии оказываются с другой стороны лица. По данным канала, такие расхождения становились причиной дополнительной проверки на границе. Другие случаи Mash связывает с обработкой снимков в приложениях, включая популярный FaceApp. Изменение формы носа, губ или удаление заметных примет делает фотографию менее похожей на владельца документа.
Требования к фотографиям для загранпаспорта не допускают редактирования ради улучшения внешности или художественной обработки. На снимке должны достоверно отображаться все особенности лица, напомнили россиянам.
Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Казани, которой зеркальное фото в загранпаспорте сорвало поездку в Шанхай. Пограничники обратили внимание на расположение родинок. Женщина утверждала, что до этого четыре года путешествовала с тем же документом.
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