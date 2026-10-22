Родинки не с той стороны: У сотен россиян сорвались поездки из-за селфи в загранпаспортах

Более 200 путешественников за последние полгода не прошли пограничный контроль в России из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте их внешности. Об этом сообщает Mash, связывая случаи отказа в выезде с зеркальными снимками и ретушью.

Проблему может создать отражённое изображение: родинка или шрам на фотографии оказываются с другой стороны лица. По данным канала, такие расхождения становились причиной дополнительной проверки на границе. Другие случаи Mash связывает с обработкой снимков в приложениях, включая популярный FaceApp. Изменение формы носа, губ или удаление заметных примет делает фотографию менее похожей на владельца документа.

Требования к фотографиям для загранпаспорта не допускают редактирования ради улучшения внешности или художественной обработки. На снимке должны достоверно отображаться все особенности лица, напомнили россиянам.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Казани, которой зеркальное фото в загранпаспорте сорвало поездку в Шанхай. Пограничники обратили внимание на расположение родинок. Женщина утверждала, что до этого четыре года путешествовала с тем же документом.