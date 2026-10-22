Семья с детьми и турист с шенгеном: Кому из россиян станет сложнее ездить в Черногорию после 1 ноября

Введение визового режима с Черногорией может стать реальной проблемой для некоторых туристов из РФ, а кто-то просто откажется от путешествий в данную страну и найдёт альтернативу. Турэксперт, руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь прокомментировала Life.ru отмену безвиза Черногорией.

Если мы говорим, например, о владельцах недвижимости в этой стране, то в любом случае, даже при наличии собственности, вам придётся получать визу. Вы просто прикладываете документ о владении объектом, и посольство Черногории может выдать многократную визу на срок от полугода до пяти лет. При этом здесь не получится использовать историю с визараном, когда вы прожили определённый безвизовый срок, выехали в соседнюю страну, обнулили штамп и снова въехали. Теперь так сделать не удастся Наталия Ансталь турэксперт, руководитель туристической фирмы

Если вы понимаете, что едете более чем на три месяца, необходимо оформлять полноценную долгосрочную визу либо ВНЖ. Что касается семей с детьми, по этому кластеру туристов новые правила бьют очень сильно, отметила специалист. Одно дело — собрать документы на одного человека, и совсем другое — на большую семью. Это подразумевает визовые затраты на каждого и необходимость предоставить справку из банка о наличии не менее 50 евро на человека в сутки, напомнила эксперт. То есть на семью должно быть не менее 150 евро в день. Если вы едете на 10 дней, на счету должно лежать минимум полторы тысячи евро. Не у каждой семьи есть такая возможность.

Вся эта бюрократическая система приведёт к тому, что такие туристы будут отказываться от поездок в Черногорию. Зачем семье заморачиваться с документами, когда можно спокойно взять билет на самолёт и улететь, например, в Турцию? Что касается туристов, у которых уже имеется шенгенская виза, то, как напомнила Ансталь, Черногория не входит в данную зону, поэтому при въезде ваши дни не расходуются в рамках европейского лимита, что является плюсом.

Наличие многократной шенгенской визы, а также виз США, Великобритании, Канады или Австралии позволяет въезжать в Черногорию без оформления национальной визы. Находиться в стране по «чужой» визе можно до 30 дней, но учитывайте, что период пребывания не может превышать срок действия самой визы. Если же у вас был однократный шенген, который вы уже использовали (например, слетали в Испанию), въехать по нему в Черногорию нельзя. В таком случае нужно либо заново оформлять шенген, либо получать национальную черногорскую визу Наталия Ансталь турэксперт, руководитель туристической фирмы

В итоге всё будет зависеть от того, насколько туристы готовы брать на себя дополнительные расходы и работать с бумагами. Не каждый захочет собирать кучу справок ради десятидневного отпуска, заметила собеседница Life.ru. Многим проще отдать те же деньги за безвизовое направление и спокойно отдыхать. Альтернативы здесь простые: если хочется именно европейского отдыха, то это Сербия или Босния и Герцеговина, где можно находиться без виз. Если же европейский стиль не принципиален, то это побережье Турции, Арабских Эмиратов или Египта, заключила эксперт.