Семья с детьми и турист с шенгеном: Кому из россиян станет сложнее ездить в Черногорию после 1 ноября
Эксперт Ансталь раскрыла, кого коснутся новые визовые правила Черногории
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Введение визового режима с Черногорией может стать реальной проблемой для некоторых туристов из РФ, а кто-то просто откажется от путешествий в данную страну и найдёт альтернативу. Турэксперт, руководитель туристической фирмы Наталия Ансталь прокомментировала Life.ru отмену безвиза Черногорией.
Если мы говорим, например, о владельцах недвижимости в этой стране, то в любом случае, даже при наличии собственности, вам придётся получать визу. Вы просто прикладываете документ о владении объектом, и посольство Черногории может выдать многократную визу на срок от полугода до пяти лет. При этом здесь не получится использовать историю с визараном, когда вы прожили определённый безвизовый срок, выехали в соседнюю страну, обнулили штамп и снова въехали. Теперь так сделать не удастся
Если вы понимаете, что едете более чем на три месяца, необходимо оформлять полноценную долгосрочную визу либо ВНЖ. Что касается семей с детьми, по этому кластеру туристов новые правила бьют очень сильно, отметила специалист. Одно дело — собрать документы на одного человека, и совсем другое — на большую семью. Это подразумевает визовые затраты на каждого и необходимость предоставить справку из банка о наличии не менее 50 евро на человека в сутки, напомнила эксперт. То есть на семью должно быть не менее 150 евро в день. Если вы едете на 10 дней, на счету должно лежать минимум полторы тысячи евро. Не у каждой семьи есть такая возможность.
Вся эта бюрократическая система приведёт к тому, что такие туристы будут отказываться от поездок в Черногорию. Зачем семье заморачиваться с документами, когда можно спокойно взять билет на самолёт и улететь, например, в Турцию? Что касается туристов, у которых уже имеется шенгенская виза, то, как напомнила Ансталь, Черногория не входит в данную зону, поэтому при въезде ваши дни не расходуются в рамках европейского лимита, что является плюсом.
Наличие многократной шенгенской визы, а также виз США, Великобритании, Канады или Австралии позволяет въезжать в Черногорию без оформления национальной визы. Находиться в стране по «чужой» визе можно до 30 дней, но учитывайте, что период пребывания не может превышать срок действия самой визы. Если же у вас был однократный шенген, который вы уже использовали (например, слетали в Испанию), въехать по нему в Черногорию нельзя. В таком случае нужно либо заново оформлять шенген, либо получать национальную черногорскую визу
В итоге всё будет зависеть от того, насколько туристы готовы брать на себя дополнительные расходы и работать с бумагами. Не каждый захочет собирать кучу справок ради десятидневного отпуска, заметила собеседница Life.ru. Многим проще отдать те же деньги за безвизовое направление и спокойно отдыхать. Альтернативы здесь простые: если хочется именно европейского отдыха, то это Сербия или Босния и Герцеговина, где можно находиться без виз. Если же европейский стиль не принципиален, то это побережье Турции, Арабских Эмиратов или Египта, заключила эксперт.
Напомним, Черногория уведомила Россию о прекращении с 1 ноября действия соглашения о безвизовых поездках. Документ был подписан в 2008 году. Теперь россиянам потребуется виза. Решение связано с приведением национальной визовой политики в соответствие с правилами Евросоюза.
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