Черногория официально уведомила РФ о введении виз для россиян с 1 ноября

Черногория официально уведомила Россию о прекращении безвизового режима с 1 ноября. Об этом посол РФ в республике Александр Лукашик сообщил в интервью ТАСС.

По словам дипломата, с этой даты перестанет действовать межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан, подписанное 24 сентября 2008 года.

«С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», — отметил Лукашик.

Таким образом, для поездки не обязательно потребуется именно черногорская виза: посол подтвердил возможность въезда с визами ряда других государств. Полный перечень и условия их использования в приведённом заявлении не уточняются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о намерении Москвы принять ответные визовые меры для граждан Черногории. Сроки введения российских ограничений и порядок оформления документов тогда не назывались.