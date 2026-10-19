Финляндия осталась в меньшинстве: В ЕС не поддержали запрет виз для россиян

Большинство государств Евросоюза не поддерживают предложение Финляндии полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Из-за отсутствия согласия между странами принятие общеевропейского запрета пока не представляется возможным. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, слова которого приводит портал Seznam.

По словам главы чешского МИД, инициатива Хельсинки не получила необходимой поддержки среди европейских государств. Поэтому Прага продолжит придерживаться собственных ограничений на выдачу виз россиянам.

«Есть страны [в ЕС], которые этого не хотят, и их большинство», — подчеркнул Мацинка.

Министр отметил, что аналогичные предложения обсуждались в Евросоюзе и раньше, однако согласовать единые меры так и не удалось. Нынешняя попытка Финляндии, по его оценке, также пока не имеет перспектив стать общей политикой объединения.

При этом сама Чехия занимает жёсткую позицию в отношении российских туристов. После 24 февраля 2022 года страна прекратила выдачу виз гражданам РФ, сохранив исключения для отдельных гуманитарных случаев.

С инициативой распространить запрет на весь Евросоюз ранее выступил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он объяснил своё предложение соображениями безопасности и намерением ограничить туристические поездки россиян в европейские государства.

Таким образом, несмотря на позицию отдельных стран, общего решения ЕС о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам пока нет. Национальные ограничения при этом продолжают действовать в государствах, которые ввели их ранее.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил Евросоюзу полностью прекратить выдачу туристических виз россиянам. Свою инициативу он объяснил вопросами безопасности и намерением обсудить ограничения на уровне Европейского совета.