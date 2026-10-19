Минус 15 дней ожидания: Италия ускорила оформление туристических виз россиянам

Италия сократила срок рассмотрения заявлений на туристические визы для россиян с 60 до 45 дней. Об изменениях сообщил итальянский визовый центр VMS, призвав путешественников учитывать новые сроки при планировании поездок.

Таким образом, ожидание решения по визе должно сократиться на 15 дней. Однако это не означает, что документ гарантированно выдадут ровно через полтора месяца. Срок может зависеть от обстоятельств рассмотрения конкретного заявления.

Новые условия касаются заявителей, которые обращаются через визовые центры VMS в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Жителям других регионов, подающим документы через оператора AlmavivA, необходимо отдельно уточнять сроки.

При этом порядок подачи заявлений остался прежним: записываться в визовый центр необходимо заранее, а документы можно подавать не раньше чем за шесть месяцев до поездки. Сокращение срока рассмотрения не отменяет необходимости дождаться свободной даты для записи.

Ранее Life.ru рассказывал о резком увеличении сроков оформления итальянских виз. В июне визовый оператор предупредил о высокой нагрузке из-за наплыва туристов и рекомендовал обращаться минимум за три месяца до путешествия. По данным Ассоциации туроператоров России, Италия в 2025 году выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, а доля одобренных заявлений превышала 90%.

При этом Life.ru писал о сокращении выдачи многократных шенгенских виз россиянам. По итогам 2025 года их количество уменьшилось на 21,5%, до 176 тысяч, хотя общее число одобренных заявлений выросло. Италия оказалась лидером по выдаче мультивиз российским гражданам — более 80 тысяч документов. В целом же европейские консульства всё чаще оформляют разрешения под конкретные поездки.