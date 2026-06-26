В Риме предупредили о риске «катастрофы» в аэропортах из-за биометрии

Глава итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе предупредил о высоком риске транспортного коллапса в аэропортах Рима в разгар летнего сезона. Причина – внедрение новой биометрической системы контроля въезда и выезда в ЕС (EES), которая создаёт огромные очереди, пишет Financial Times.

Тронконе оценил свою обеспокоенность на «восемь или девять» баллов из десяти. По его словам, аэропортам, вероятно, придётся временно отказаться от обязательной регистрации части пассажиров в системе, чтобы избежать полного паралича.

«Единственный выход – открыть клапан. Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров», – заявил он.

Система EES, предусматривающая сбор отпечатков пальцев и фотографирование граждан стран, не входящих в ЕС, начала поэтапно действовать в середине апреля. Однако её внедрение уже сопровождается техническими сбоями и очередями – некоторые аэропорты уже частично приостанавливали проверки.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в наиболее загруженных аэропортах Европы этим летом время ожидания в очередях может достигать шести часов. Задержки способны повлиять на расписание рейсов не только в ЕС, но и за его пределами.

В Еврокомиссии, однако, утверждают, что система «полностью функционирует и работает хорошо», а причины очередей связывают с нехваткой персонала и инфраструктурными ограничениями. До этого FT писала, что после запуска EES серьёзные сбои возникли в аэропортах 15 стран. Международная ассоциация аэропортов (ACI) оценила, что оформление одного пассажира в часы пик может занимать до пяти минут, при этом в Еврокомиссии называют среднее время регистрации около 70 секунд.

Ранее Life.ru писал, что главный аэропорт Венесуэлы имени Симона Боливара в Майкетии был временно закрыт после мощнейшего землетрясения магнитудой 7,5. Воздушная гавань получила серьёзные повреждения инфраструктуры и не могла продолжать работу в штатном режиме.