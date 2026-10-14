Захарова: Гражданам Черногории придётся получать визы для въезда в Россию

Гражданам Черногории потребуется оформлять визы для поездок в Россию после отмены безвизового режима для россиян с 1 ноября. Москва намерена принять ответные меры в связи с решением Подгорицы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с «Известиями».

«Соответственно, гражданам Черногории также придётся получать визы для поездок в Россию. Такое решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам», — заявила дипломат.

Захарова связала действия черногорских властей с намерением страны вступить в Евросоюз. По её словам, ради европейской интеграции Подгорица постепенно отказывается от прежних договорённостей с Москвой, не учитывая возможные экономические потери.

Представитель МИД считает, что введение виз сократит число российских туристов в Черногории. Ограничения также могут отразиться на доходах местных предпринимателей и инвестиционной привлекательности страны. При этом, по мнению Захаровой, власти республики не смогут рассчитывать на возмещение финансовых потерь со стороны Брюсселя.

Дипломат также обратила внимание на изменение требований Евросоюза к будущим участникам объединения. По её оценке, процесс вступления в ЕС больше не позволяет новым государствам сохранять нейтралитет в международных отношениях. Захарова призвала страны Западных Балкан учитывать эти обстоятельства при оценке последствий европейской интеграции.

Черногория планирует отказаться от безвизового режима с Россией с 1 ноября 2026 года. Сейчас российские граждане могут находиться в республике без визы до 30 дней. Сроки вступления в силу ответных ограничений со стороны Москвы и порядок оформления документов для черногорцев пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готовит новые ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Изменения могут вступить в силу уже в январе 2027 года и затронуть сотни тысяч российских путешественников. В Брюсселе инициативу объясняют необходимостью противодействия предполагаемым гибридным угрозам со стороны РФ. Наиболее активно пересмотр действующих правил поддерживают Швеция, Польша и Эстония.