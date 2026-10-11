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Регион
Опубликовано 11 октября, 15:24

Евросоюз может ужесточить выдачу шенгена россиянам

Politico: ЕК хочет с января ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Sorokin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Sorokin

Еврокомиссия готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников ЕС и министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера.

По данным издания, изменения могут затронуть сотни тысяч россиян, которые посещают Евросоюз. В Брюсселе инициативу объясняют необходимостью противодействовать так называемым «гибридным угрозам» со стороны России.

Активнее всего ограничения продвигают Швеция, Польша и Эстония. По данным Politico, новые правила могут начать действовать уже с января 2027 года.

Стреммер заявил изданию, что Стокгольм хотел бы введения ограничений ещё раньше.

При этом Еврокомиссия ранее заявляла о работе с государствами — членами ЕС над более согласованным подходом к выдаче виз гражданам России.

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Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о намерении предложить прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ. Чиновник объяснил инициативу «соображениями безопасности».

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Матвей Константинов
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