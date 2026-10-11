Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковал решение США ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива, назвав его отвратительным. Об этом политик написал в соцсети X, также выступив против обвинений Вашингтона в адрес Украины из-за роста мировых цен на горючее.

«Отвратительно, что США теперь снимают санкции с российского топлива. И совершенно нелепо обвинять Украину в скачке цен, который, очевидно, начался с закрытия Ормузского пролива», — заявил Джонсон.

Экс-премьер обвинил Белый дом в готовности финансово поддержать Россию за счёт американских автомобилистов. По его мнению, возвращение российского топлива на рынок позволит Москве получать дополнительные доходы, однако вряд ли существенно повлияет на стоимость дизеля.

Джонсон также выразил сомнение в том, что решение Вашингтона поможет справиться с топливным кризисом. Он считает, что главной причиной подорожания горючего стало нарушение судоходства через Ормузский пролив, а не украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Бывший глава британского правительства подчеркнул, что возвращение российской нефти и газа на мировой рынок должно быть связано с окончанием конфликта на Украине. При этом, по его словам, страна должна сохранить независимость, суверенитет и свободу.

Ранее Life.ru рассказывал о договорённости [президента России] Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После переговоров американский президент объявил о планах оперативно направить более 300 тысяч тонн горючего, а затем увеличить объёмы поставок. Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем.