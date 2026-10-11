Медведев: Зеленский будет и дальше доить европейских дегенератов

Владимир Зеленский продолжит добиваться от европейских государств огромных денежных сумм и новых поставок вооружения, несмотря на резкие высказывания президента США Дональда Трампа. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём канале в мессенджере MAX.

Российский политик отметил, что американский лидер наконец открыто высказался о нежелании Зеленского прекращать конфликт. Однако серьёзных последствий для Киева после такой критики он не ожидает. По оценке Медведева, украинская сторона продолжит использовать поддержку европейских союзников.

Зампред Совбеза выразил уверенность, что Зеленский и дальше будет, по его выражению, «доить европейских дегенератов», получая от них деньги и оружие. При этом рассчитывать на устойчивое изменение позиции Вашингтона он также не советует. Медведев напомнил о непостоянстве Трампа в политических заявлениях и призвал не делать преждевременных выводов.

Отдельно политик обратился к тем, кто положительно воспринял последние слова американского президента. Он предупредил, что ожидать скорых перемен из-за одной публичной оценки не стоит. По его убеждению, решающее значение для исхода конфликта имеют действия российских военнослужащих, применение баллистических ракет и беспилотников «Герань».

В то же время Медведев увидел определённую пользу в критике, прозвучавшей из Вашингтона. По его оценке, украинское руководство оказалось в замешательстве. Зампред Совбеза предположил, что после первоначальной растерянности между представителями киевской власти могут начаться внутренние конфликты.