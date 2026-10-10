Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что договорённости Москвы и Вашингтона по ситуация с поставками российского дизеля на мировой рынок разоблачила Владимира Зеленского.

«Президент Трамп признаёт, что Зеленский «хочет создавать проблемы для мира». Дизельная дипломатия разоблачила Зеленского», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп одним словом отреагировал на критику Зеленского из-за топливной сделки с Россией. Услышав от журналистки, что украинский лидер назвал соглашение Вашингтона и Москвы проявлением слабости, президент США переспросил, кто именно это сказал. После уточнения Трамп ответил: «Окей» — и сразу переключился на другого корреспондента.