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Опубликовано 10 октября, 21:42

Дмитриев заявил, что «дизельная дипломатия» разоблачила Зеленского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что договорённости Москвы и Вашингтона по ситуация с поставками российского дизеля на мировой рынок разоблачила Владимира Зеленского.

«Президент Трамп признаёт, что Зеленский «хочет создавать проблемы для мира». Дизельная дипломатия разоблачила Зеленского», — написал Дмитриев в соцсети X.

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Ранее Life.ru сообщал, что Трамп одним словом отреагировал на критику Зеленского из-за топливной сделки с Россией. Услышав от журналистки, что украинский лидер назвал соглашение Вашингтона и Москвы проявлением слабости, президент США переспросил, кто именно это сказал. После уточнения Трамп ответил: «Окей» — и сразу переключился на другого корреспондента.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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