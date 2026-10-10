Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и заявил о «конце игры»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал изображение с намёком на завершение политической карьеры Владимира Зеленского. Пост появился в соцсети X после заявлений президента США Дональда Трампа.

Дмитриев заявил о «конце игры» для Зеленского. Фото © Х / Kirill Dmitriev

На опубликованной картинке изображён украинский лидер с надписью The Endgame, что переводится как «Конец игры».

Ранее, 10 октября, Трамп заявил журналистам, что Зеленский создаёт проблемы всему миру. Американский президент также призвал украинцев выбрать нового лидера.