Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 23:32

Дмитриев опубликовал обложку Time с Зеленским и заявил о «конце игры»

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал изображение с намёком на завершение политической карьеры Владимира Зеленского. Пост появился в соцсети X после заявлений президента США Дональда Трампа.

Дмитриев заявил о «конце игры» для Зеленского. Фото © Х / Kirill Dmitriev

Дмитриев заявил о «конце игры» для Зеленского. Фото © Х / Kirill Dmitriev

На опубликованной картинке изображён украинский лидер с надписью The Endgame, что переводится как «Конец игры».

Мирошник заявил о шоке элиты в Киеве после слов Трампа о смене Зеленского
Мирошник заявил о шоке элиты в Киеве после слов Трампа о смене Зеленского

Ранее, 10 октября, Трамп заявил журналистам, что Зеленский создаёт проблемы всему миру. Американский президент также призвал украинцев выбрать нового лидера.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar