Дружественные страны переобулись: как Россия может ответить на охоту на сограждан в мире Оглавление А могло бы быть гораздо хуже: «Рыбарю могла угрожать выдача в США Зачем Черногория бежит впереди паровоза русофобии Больше не «братская страна» Охота на россиян Не только в странах Запада «Железный занавес» или гражданская ответственность? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему в Черногории могли задержать блогера Михаила Звинчука, и что Россия может противопоставить охоте на наших граждан Почему россиян задерживают за границей и как не оказаться под арестом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Евгения Петросян

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда, которых ранее задержали в Черногории, вернулись в Россию после того, как власти балканской страны приняли решение об их депортации по соображениям национальной безопасности.

«После проведения следственных, оперативных и разведывательных мероприятий установлено, что эти лица не могут продолжать пребывание в Черногории», — заявили в полиции, никак не пояснив решение. Сами представители «Рыбаря» отмечали, что их команда находилась в Черногории легально и не нарушает местное законодательство.

По словам Звинчука, сотрудники силовых структур Черногории нарушили все процедуры допроса при задержании: не предоставили переводчика, связи с посольством, юридической помощи. Кроме того, у команды проекта изъяли всю технику и так и не вернули в итоге.

А могло бы быть гораздо хуже: «Рыбарю могла угрожать выдача в США

Несмотря на все это, историю Звинчука и его команды можно было бы назвать «хэппи-эндом». Ведь когда их неожиданно арестовали, многие эксперты были уверены, что за всем этим торчат уши ЦРУ или МИ6, а значит, Звинучку грозит выдача в Лондон или Вашингтон. Напомню, американский Госдеп предлагает $10 млн за информацию, которая поможет идентифицировать или установить местонахождение лиц, предположительно связанных с проектом «Рыбарь». Американцы утверждают, что медиагруппа причастна к «вмешательству» в их выборы, управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях для продвижения политических интересов Кремля в США, провоцирует социальный раскол, межпартийную и расовую вражду, а также поощряет ненависть и насилие в США. Достаточно серьезные обвинения.

Впрочем, сам Звинчук опровергает слухи о попытках экстрадиции команды «Рыбаря» в США.

«При нас отправлялись запросы и в Интерпол, и в Европолицию, и мы были, по сути-то, никому не интересны. То есть, абсолютно раздуваемая история про то, что мы желанная цель для кого-то там», — заявил он.

Зачем Черногория бежит впереди паровоза русофобии

В какие страны сейчас лучше не ехать россиянам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

Если это так, то вполне можно допустить, что речь шла о самодеятельности черногорских спецслужб. В подтверждении этого говорит и тот факт, что российских журналистов взяли не в аэропорту по прилету, а в отеле после того, как те подали официальный запрос на съемку фильма в Цетинском монастыре.

Для чего? Ну, во-первых, фильм, о котором идет речь, был о негативных последствиях интеграции Черногории с Западом – разумеется, властям это не могло понравиться. Во-вторых, власти Монтенегро могли попытаться проявить инициативу в попытке доказать свою нужность этому самому Западу, попросту попытались «выслужиться». Добиться снисхождения Брюсселя можно только самой агрессивной русофобией, какой известны, к примеру, страны Прибалтики, ну и нынешние кандидаты – Молдавия и Украина.

Почему Запад, в частности, США не оценили этой инициативы, не воспользовались ей – пока не очень понятно. Возможно, Вашингтону сейчас просто не до того. Возможно, оперативно сработал российский МИД, все еще имеющий определенное влияние в балканской стране. Сам Звинчук в интервью указал, что освобождению его команды способствовали слаженные действия правительства России, включая МИД, и спецслужб, в числе которых он упомянул госкорпорацию «Ростех».

Что именно склонило чашу весов в пользу удачной для «Рыбаря» развязки, мы, возможно, не узнаем никогда. Но история весьма показательная, требующая сделать ряд важных для всех нас выводов.

Больше не «братская страна»

Почему Черногория вводит визовый режим с Россией. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Ну, во-первых, о Черногории. Многие россияне до сих пор воспринимают Монтенегро в качестве такой «братской» страны, Европы, где можно отдыхать (Черногория остается одним из наиболее популярных для россиян туристических направлений), не опасаясь дискриминации и предвзятого отношения. Это давно устаревшее мнение. С 2010-го года Черногория кандидат в члены ЕС, а с 2017-го член НАТО, уже этого достаточно, чтобы, как минимум, не считать эту страну дружественной России. Дрейф страны в сторону Запада начался еще в 90-е с приходом к власти Мило Джукановича, а с распадом Малой Югославии процесс пошел стремительно и открыто.

Сегодня главным экономическим партнёром Черногории является Италия, главным политическим — Германия, а главным военным — Британия. Говорить о дружественности этой страны сверхнаивно. Население Черногории, безусловно, настроено скорее русофильски, но власти постепенно перекраивают общество, насаждая агрессивную русофобию в тон всей Европы.

Если Звинчук и его люди думали, что могут вот так просто приехать в эту страну и открыто снимать там фильм, опровергающий основные идеологические догмы государства, это реально было очень наивно. Черногория окончательно перестала быть безопасным местом для россиян, и это стоит уяснить всем, не только медийным персонам. Благо, с 1 ноября они, по велению Брюсселя, вводят для граждан РФ визы, так что наши люди теперь в любом случае, будут ездить намного меньше, и это хорошо.

Главное, что тут нужно понимать — это то, что проблема не в Черногории или в любой другой стране, где россиянам сегодня находиться не просто некомфортно, а попросту небезопасно. Дело в том, что коллективный Запад объявил настоящую охоту на россиян.

Охота на россиян

В Европе потенциально на всех россиян объявлена охота, арестовать могут каждого, особенно, если он говорит правду о западных странах, ЕС и киевском режиме, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчеркиваю – на всех) россиян объявлена охота», — написал он в своём Telegram-канале. «Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме. Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно».

Как россиянам не попасть под ограничения за границей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Возможно, Медведев преувеличивает, говоря об опасности для всех россиян, но медийным личностям действительно есть, чего опасаться. Даже если они не обладают какой-либо интересной для западных спецслужб информацией, сам по себе факт из захвата становится громким медийным событием, свидетельствующих о степени контроля Запада над миром, и, как говорят на Украине, громкой медийной «перемогой». Кроме того, те же американцы заинтересованы в том, чтобы регулярно пополнять «обменный фонд» для вызволения своих граждан, сидящих в России. Тут достаточно вспомнить громкие истории с Виктором Бутом, которого в итоге обменяли на Бритни Грайнер — баскетболистку, осужденную у нас за наркотики, или с лётчиком Константином Ярошенко, обменянного на обвиненного в нападении на сотрудника полиции Тревора Рида, или обмен группы россиян, обвиняемых на Западе в сотрудничестве с СВР и ГРУ на осужденных российских оппозиционеров в 2024-м.

Конечно, во всех перечисленных случаях речь идет не о рядовых россиянах, а о тех, которых на Западе сочли сотрудниками российских спецслужб. В зоне риска однозначно оказываются сотрудники медиа-групп, блоггеры, пишущие неудобную для наших бывших «партнеров» правду, айтишники, которых очень легко обвинить в кибер-преступлениях. Впрочем, под замес могут попасть, к примеру, археологи — вспомним историю Владимира Бутягина, которого поляки арестовали и едва не выдали на Украину из-за раскопок в Крыму, и которого удалось спасти тоже только благодаря обмену. Все это говорит о том, что на Западе захват заложников для последующего обмена уже давно превратился в обыденность.

Не только в странах Запада

Впрочем, не только в странах Запада и не только медийным личностям из России может грозить опасность. Тут стоит вспомнить прошлогодний арест группы россиян в Азербайджане, которых обвинили и посадили за якобы транзит наркотиков из Ирана и совершение киберпреступлений. Все это удивительным образом «совпало» с кризисом в отношениях между нашими странами и аресты в России членов азербайджанских ОПГ.

Азербайджан пока не часть коллективного Запада, но уже очевидно, не дружественная России страна. Стоит также вспомнить Израиль, тоже вроде не враждебную нам страну, где уже третий месяц томится в застенках российско-израильский историк и публицист Артем Кирпиченок, обвиняемый в «измене» за то, что он критиковал геноцид в Палестине..

«Железный занавес» или гражданская ответственность?

Вообще российское правительство еще в 2022-м году создало список недружественных стран — перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении российской федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Это хорошая практика.

Сегодня все чаще звучат голоса о необходимости возвращения «железного занавеса», введения выездных лиц и тд. Возможно, это снизило бы число инцидентов с россиянами за рубежом, но создало бы почву для внутреннего недовольства, а также для пропаганды Запада, который обвинил бы Россию в превращении в «тюрьму для собственного населения». Слишком уж радикальный выход.

Те, кто имеет отношение к спецслужбам, чиновники, имеющие доступ к секретной информации, сотрудники стратегических оборонных предприятий — их выезд за рубеж итак ограничен союзной Белоруссией. Что касается остальных — то тут все на свой страх и риск, как говорится. Каждый выезжающий из России, независимо от того, представляет ли он интерес для западных спецслужб или нет, должен четко отдавать себе отчет, куда он едет, с какой целью, и так ли ему это нужно, особенно, если речь идет о недружественных или вроде бы нейтральных странах, откуда есть риск выдачи нашим противникам.

Повторю, Медведев, возможно, преувеличивает, говоря о риске для ВСЕХ россиян, но не стоит забывать, к примеру Евросоюз сегодня обсуждает возможность введения запрета на въезд родственникам участников СВО, а это уже значительная часть россиян, никак не связанных ни с политикой, ни с какой-либо медиа-активностью. Так что, как минимум, задуматься стоит всем. А как максимум, принять все возможные меры предосторожности.

Ну, а нашим оппонентам стоит напомнить, что еще в мае Госдумой был принят закон, разрешающий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов. Пока он еще не применялся, но ведь всё когда-то бывает впервые…

Авторы Дмитрий Родионов