Из туристов в заложники: Россиян предупредили об опасности в Европе

Поездки в европейские страны сейчас могут обернуться серьёзными проблемами даже для обычных российских туристов, не имеющих отношения к политике. С таким предупреждением выступил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв. Сенатор посоветовал соотечественникам по возможности отказаться от посещения Европы.

По мнению парламентария, на фоне напряжённых отношений между Россией и западными странами задержания россиян могут использоваться как инструмент политического давления. Причём оказаться в подобной ситуации рискуют не только государственные деятели или бизнесмены, но и люди, приехавшие исключительно ради отдыха.

«Люди, совершенно не имеющие ни малейшего отношения даже к политике, к экономике, приезжающие в качестве туристов, подвергают себя очевидному риску», — заявил Косачёв ТАСС.

Сенатор призвал граждан не проверять возможные последствия зарубежных поездок на собственном опыте. При этом он подчеркнул, что окончательное решение каждый человек принимает самостоятельно, предварительно оценив риски.

Россия, в свою очередь, не намерена ограничивать свободу передвижения своих граждан, отметил Косачёв. Тем, кто хочет познакомиться с новыми местами, он предложил обратить внимание на другие зарубежные направления и внутренний туризм.

Ранее Life.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупредил россиян об опасности посещения европейских государств. После задержания в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука представитель Кремля рекомендовал гражданам, особенно публичным лицам, заранее оценивать возможные последствия таких поездок.