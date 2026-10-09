Песков предупредил россиян об опасности поездок в ЕС после задержания Звинчука

Поездки в страны Евросоюза сейчас могут представлять опасность для российских граждан, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину задержание основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории.

Песков назвал поездки россиян в ЕС опасными после инцидента в Черногории. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – сказал он.

Особую осторожность пресс-секретарь главы государства посоветовал соблюдать публичным деятелям, находящимся под европейскими санкциями. Им необходимо заранее оценивать возможные последствия зарубежных поездок.

Представитель Кремля напомнил, что Москва считает введённые против россиян ограничения незаконными с точки зрения международного права. Однако на территории Евросоюза за нарушение соответствующих запретов предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому людям, попавшим в санкционные списки, следует учитывать действующие в европейских государствах правила.