Песков предупредил россиян об опасности поездок в ЕС после задержания Звинчука
Михаил Звинчук. Обложка © VK / rybar_force
Поездки в страны Евросоюза сейчас могут представлять опасность для российских граждан, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину задержание основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории.
Песков назвал поездки россиян в ЕС опасными после инцидента в Черногории. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – сказал он.
Особую осторожность пресс-секретарь главы государства посоветовал соблюдать публичным деятелям, находящимся под европейскими санкциями. Им необходимо заранее оценивать возможные последствия зарубежных поездок.
Представитель Кремля напомнил, что Москва считает введённые против россиян ограничения незаконными с точки зрения международного права. Однако на территории Евросоюза за нарушение соответствующих запретов предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому людям, попавшим в санкционные списки, следует учитывать действующие в европейских государствах правила.
Напопним, Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в черногорском городе Рисан. Сотрудники спецслужб прибыли в отель Mövenpick около 7:30 по местному времени, когда там находились основатель «Рыбаря» и его супруга. Позднее команда проекта подтвердила задержание нескольких россиян. Представители канала утверждают, что все они находились в стране законно и планировали съёмку Цетинского монастыря, на которую заранее направили официальный запрос. При этом черногорские СМИ сообщили, что за прибывшей группой несколько дней наблюдали местные спецслужбы. По данным журналистов, россияне также собирались снять документальный фильм об изменении визового режима страны. Впоследствии премьер-министр Черногории Милойко Спаич объяснил действия силовиков необходимостью защиты национальных интересов и призвал дождаться результатов проверки. Вечером стало известно, что Звинчука и других россиян выдворяют из Черногории.
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